Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике — друг актера

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Москва, 16 октября. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов незадолго до своей кончины якобы много выпивал и даже проходил лечение в частной клинике. Об этом рассказал журналистам один из друзей артиста.

«Насколько я знаю, его жена Ксения (Бик — ред.) определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма, — сказал он, попросив не называть своего имени. — В последнее время он выпивал очень много».

Друг Марьянова отметил, что накануне актер находился в частной клинике в Подмосковье, а не на даче, как сообщали многие СМИ. Не исключено, что именно в реабилитационном центре Марьянов и почувствовал недомогание, однако в клинике не было специалистов, способных помочь ему.

«Я считаю, что его надо было сразу положить в нормальную больницу. Если бы ему там стало плохо, тут же прибежали бы реаниматологи», — добавил друг актера в интервью телеканалу «360».

47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».