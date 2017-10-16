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Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике — друг актера
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    Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике — друг актера

    13:35  16 Октября 2017  /обновлено: 13:37  16 Октября 2017
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    Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике — друг актера

    Москва, 16 октября. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов незадолго до своей кончины якобы много выпивал и даже проходил лечение в частной клинике. Об этом рассказал журналистам один из друзей артиста. 

    «Насколько я знаю, его жена Ксения (Бик  — ред.) определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма, — сказал он, попросив не называть своего имени. — В последнее время он выпивал очень много».

    Друг Марьянова отметил, что накануне актер находился в частной клинике в Подмосковье, а не на даче, как сообщали многие СМИ. Не исключено, что именно в реабилитационном центре Марьянов и почувствовал недомогание, однако в клинике не было специалистов, способных помочь ему.

    «Я считаю, что его надо было сразу положить в нормальную больницу. Если бы ему там стало плохо, тут же прибежали бы реаниматологи», — добавил друг актера в интервью телеканалу «360».

    47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».

    Автор: Тимур Румянцев
    #марьянов
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