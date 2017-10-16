Песков: Путин встретится с губернатором Курской области

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Москва, 16 октября. Владимир Путин встретится с губернатором Курской области Александром Михайловым в понедельник. На встрече обсудят развитие региона.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча будет публичной, пройдет в рамках рутинного рабочего графика и предполагает «традиционное обсуждение положения дел в регионе».

Напомним, в сентябре Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушина. Меркушин был назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.