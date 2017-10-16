Путин и Штайнмайер обсудят глобальные проблемы в ходе встречи в Москве — Песков

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Москва, 16 октября. В ходе предстоящей встречи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и российского лидера Владимира Путина должен состояться интенсивный обмен мнениями по широкому ряду двусторонних и международных вопросов. Германский президент и экс-глава МИД должен прибыть в Москву 25 октября.

В ходе визита немецкого президента в Москву ожидается также обсуждение актуальных вопросов международной повестки, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и взаимоотношения внутри Евросоюза.

«Мы ожидаем господина Штайнмайера сюда с визитом по приглашению Путина, — подтвердил информацию о предстоящем визите пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Это рабочий визит».

Как объяснил Песков, президент Германии обладает «очень широкой экспертизой» как в области двусторонних отношений, так и в глобальных проблемах.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что в Германии появилось граффити с изображением Путина, на котором российский президент сидит в окружении белых голубей и строчками из официального гимна Евросоюза — «Оды к радости» Шиллера.