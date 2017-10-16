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Политика
В Кремле прокомментировали отсутствие делегации Венесуэлы на МПС
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    В Кремле прокомментировали отсутствие делегации Венесуэлы на МПС

    13:29  16 Октября 2017
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    В Кремле прокомментировали отсутствие делегации Венесуэлы на МПС

    Москва, 16 октября. Россия поддерживает добрые отношения с Венесуэлой, а отсутствие их делегации на Межпарламентской ассамблее в Петербурге — вопрос, который следует задать организаторам форума. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

    Представитель Кремля напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, добавив, что у Москвы очень добрые отношения с Каракасом.

    В Кремле прокомментировали отсутствие делегации Венесуэлы на МПС

    «Что касается участия или не участия тех или иных делегаций в мероприятиях Межпарламентского союза, то лучше все же обращаться в Госдуму и Совет Федерации, которые выступают организаторами», — заявил Песков. 

    Напомним, встреча главы российского государства Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро прошла в Москве в начале октября. В ходе встречи лидер Венесуэлы поблагодарил российского президента за политическую и дипломатическую поддержку. 

    В Кремле прокомментировали отсутствие делегации Венесуэлы на МПС

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #песков #мадуро #венесуэла
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