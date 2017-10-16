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Политика
ТЭС в Крыму запустят, несмотря на все суды: Джабаров о встречном иске «Ростеха» к Siemens
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    ТЭС в Крыму запустят, несмотря на все суды: Джабаров о встречном иске «Ростеха» к Siemens

    13:57  16 Октября 2017
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    ТЭС в Крыму запустят, несмотря на все суды: Джабаров о встречном иске «Ростех» к Siemens

    Структура «Ростеха», компания «Технопромэкспорт» (ТПЭ), подала встречный иск к Siemens по так называемой сделке с «крымскими турбинами». ТПЭ требует признать недействительной часть заключенного с германским концерном контракта по поставке оборудования в РФ.

    Пока подробности претензий ТПЭ к Siemens неизвестны. Сразу после того, как он дал возможность представителям немецкой компании ознакомиться с новыми материалами дела, Арбитражный суд города Москвы объявил перерыв в рассмотрении дела до 18 октября.

    Тем не менее можно сделать предположение, что контриск «Технопромэкспорт» призван оспорить те пункты договора с Siemens, которые запрещали структурам «Ростеха» перепродавать закупленное в Германии оборудование на внутреннем российском рынке. Различные эксперты предсказывали такое развитие событий уже достаточно давно.

    Структура «Ростеха» подала встречный иск к Siemens

    Запрет на дальнейшую перепродажу закупленного у Siemens оборудования в Крым действительно является наиболее спорной частью оригинального контракта на поставку газовых турбин в РФ. У юристов ТПЭ есть все основания добиваться признания этой части соглашения ничтожной и невыполнимой. Покупатель всегда имеет право распоряжаться приобретенным им имуществом, как ему заблагорассудится. Это обычная международная практика. То, что в контакте с Siemens содержался пункт, ограничивающий это право, само по себе может рассматриваться как некоторое недоразумение.

    Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда России, впрочем, советует не спешить с выводами. Подробности встречного иска «Технопромэкспорта» к Siemens еще неизвестны. Без этого о том, как судебный процесс будет развиваться в дальнейшем, нельзя говорить с полной степенью уверенности. Но уже сейчас понятно, что позиции Siemens на российском рынке в ближайшие годы значительно ослабнут.

    «Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Конечно, компания Siemens показала себя не с лучшей стороны. Она показала себя ненадежным партнером. К чему привели все эти разногласия вокруг турбин в Крыму? Сделки сорваны, заказы не выполнены. Вряд ли теперь российской стороной Siemens будет когда-нибудь поручен какой-либо крупный заказ», — заявил Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    В любом случае, судебная пикировка Siemens и различных структур «Ростеха» уже вряд ли способна на что-то повлиять. Теплоэлектростанции, на которых установлены турбины, являющиеся предметом спора, продолжают строиться.

    ТЭС в Крыму запустят, несмотря на все суды: Джабаров о встречном иске «Ростех» к Siemens

    «Я думаю, что ситуация с Siemens уже ушла из актуальной повестки. Даже какие-то новые судебные иски и решения вряд ли уже повлияют на существо проблемы. ТЭС в Крыму запустят, несмотря на все суды», — добавляет сенатор.

    Вполне возможно, резюмирует парламентарий, конфликт «Ростеха» и Siemens по поводу «крымских турбин» вскоре окончательно сойдет на нет под давлением политических обстоятельств.

    Конфликт «Ростеха» и Siemens вскоре окончательно сойдет на нет под давлением политических обстоятельств

    «Единственно, у меня есть надежда, что после создания новой правящей коалиции в Германии госпожа Ангела Меркель приступит к пересмотру своей позиции в отношении России. Уже понятно, что, кроме ущерба двухсторонним германо-российским отношениям, политика санкций не принесла ничего. Немецкий бизнес — та же Siemens — терпит большие убытки, Россия недополучает от сотрудничества с Германией того, что могла бы получать. При этом все прекрасно понимают, что экономические санкции никогда не поменяют расклад сил и решений ни в РФ, ни в мире», — подводит итог Владимир Джабаров.

    Автор: Иван Верихов
    #меркель #россия #крым #германия #ростех #джабаров #siemens #турбины #технопромэкспорт #совфед рф
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