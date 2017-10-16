Песков рассказал о решениях по амнистии к 100-летию революции

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Москва, 16 октября. Никаких решений по амнистии в России к 100-летию революции в настоящее время не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать заявление главы совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова о том, что в администрацию главы государства направлены предложения по административной и уголовной амнистии к 100-летию революции в России.

«Никаких решений на этот счет не принималось, — констатировал представитель Кремля. — Если какие-то предложения поступили, они будут рассмотрены на предмет их целесообразности».

Ранее Федотов заявил, что, несмотря на то, что в России еще не было таких прецедентов, Кодекс административных правонарушений (КоАП) РФ предусматривает проведение массовой амнистии. Он добавил, что, если правительство одобрит инициативу, то миллионы россиян, нарушившие кодекс, могут быть «помилованы».