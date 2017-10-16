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Россия
Песков рассказал о решениях по амнистии к 100-летию революции
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    Песков рассказал о решениях по амнистии к 100-летию революции

    13:22  16 Октября 2017
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    Песков рассказал о решениях по амнистии к 100-летию революции

    Москва, 16 октября. Никаких решений по амнистии в России к 100-летию революции в настоящее время не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескова попросили прокомментировать заявление главы совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова о том, что в администрацию главы государства направлены предложения по административной и уголовной амнистии к 100-летию революции в России.

    «Никаких решений на этот счет не принималось, — констатировал представитель Кремля. — Если какие-то предложения поступили, они будут рассмотрены на предмет их целесообразности».

    Песков рассказал о решениях по амнистии к 100-летию революции

    Ранее Федотов заявил, что, несмотря на то, что в России еще не было таких прецедентов, Кодекс административных правонарушений (КоАП) РФ предусматривает проведение массовой амнистии. Он добавил, что, если правительство одобрит инициативу, то миллионы россиян, нарушившие кодекс, могут быть «помилованы».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #песков #амнистия #100-летие революции
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