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Технологии
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Россия
Песков рассказал о возможности блокировки Telegram в России
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    Песков рассказал о возможности блокировки Telegram в России

    13:36  16 Октября 2017
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    Песков рассказал о возможности блокировки Telegram в России

    Москва, 16 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.

    Так, отвечая на вопрос о том, не вызывает ли опасений у Кремля ситуация с возможной блокировкой Telegram, первым шагом к которой может стать данное решение суда, Песков напомнил, что существует судебное решение, которое он пока не может комментировать. 

    «Но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется», — отметил представитель Кремля.

    Песков рассказал о возможности блокировки Telegram в России

    Напомним, мессенджер Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей по решению мирового суда №383 Мещанского района Москвы за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. 

    29 сентября создатель Telegram Павел Дуров рассказал о готовности закрыть его в России и Иране.

    Автор: Тимур Румянцев
    #песков #telegram
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