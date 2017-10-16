Песков рассказал о возможности блокировки Telegram в России

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Москва, 16 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.

Так, отвечая на вопрос о том, не вызывает ли опасений у Кремля ситуация с возможной блокировкой Telegram, первым шагом к которой может стать данное решение суда, Песков напомнил, что существует судебное решение, которое он пока не может комментировать.

«Но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется», — отметил представитель Кремля.

Напомним, мессенджер Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей по решению мирового суда №383 Мещанского района Москвы за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

29 сентября создатель Telegram Павел Дуров рассказал о готовности закрыть его в России и Иране.