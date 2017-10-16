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Политика
Лавров отверг принцип «око за око» в отношениях России и США
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    Лавров отверг принцип «око за око» в отношениях России и США

    13:38  16 Октября 2017
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    Лавров отверг принцип «око за око» в отношениях России и США

    Сочи, 16 октября. Россия в отношениях с США исходит из собственных интересов, несмотря на предложения действовать «око за око», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

    «Я слышу очень часто, и в Российской Федерации говорят, что нельзя действовать по принципу, если ударили по левой щеке, подставь правую щеку, — рассказал Лавров в рамках фестиваля, — надо действовать по принципу «око за око, зуб за зуб».

    Однако министр отметил, что Россия выбрала другой принцип действий в отношениях с США.

    «Мы все-таки реагируем, исходя из наших собственных интересов», — подчеркнул Лавров.

    Лавров отверг принцип «око за око» в отношениях России и США

    Ранее в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Лавров заявил, что Москва готова к честному взаимодействию с Евросоюзом, Североантлантическим альянсом и США.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #сша #лавров #око за око
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