Лавров отверг принцип «око за око» в отношениях России и США

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Сочи, 16 октября. Россия в отношениях с США исходит из собственных интересов, несмотря на предложения действовать «око за око», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Я слышу очень часто, и в Российской Федерации говорят, что нельзя действовать по принципу, если ударили по левой щеке, подставь правую щеку, — рассказал Лавров в рамках фестиваля, — надо действовать по принципу «око за око, зуб за зуб».

Однако министр отметил, что Россия выбрала другой принцип действий в отношениях с США.

«Мы все-таки реагируем, исходя из наших собственных интересов», — подчеркнул Лавров.

Ранее в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Лавров заявил, что Москва готова к честному взаимодействию с Евросоюзом, Североантлантическим альянсом и США.