ВМС Украины решили бороться с флотом РФ при помощи «волчьей стаи»

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Киев, 16 октября. Командование ВМС Украины заявило, что собирается использовать новую тактику в борьбе с российским флотом в Черном море. Предполагается, что несколько украинских бронекатеров смогут атаковать корабли РФ.

Новой тактике даже дали специальное название — «волчья стая», сообщает телеканал ТСН. По словам командира одного из бронекатеров Романа Мокряка, большие корабли ВМС России не могут одновременно вести много целей. Поэтому это дает надежду, что хотя бы один из бронированных «волков» достанет противника.

В свою очередь, командир тральщика «Черкассы» Юрий Федаш заявил, что флоту Украины нужно иметь как можно больше кораблей с ракетным вооружением. По словам Федаша, именно это позволит уменьшить для России «комфортные условия» в северо-западной части Черного моря. Новая тактика внушает командирам оптимизм. Однако напомним, что летом вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук заявил, что национальный флот находится в критическом состоянии и может исчезнуть, если власти Украины ничего не предпримут.

Гайдук уверен, что состояние ВМС страны не идет ни в какое сравнение с мощью и силой Черноморского флота России. Вице-адмирал пожаловался, что украинский флот сейчас пополняется только катерами.