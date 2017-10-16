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Технологии
На страже информационной безопасности: РКН выступил против вредоносных ПО
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    На страже информационной безопасности: РКН выступил против вредоносных ПО

    13:32  16 Октября 2017
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    На страже информационной безопасности: РКН выступил против вредоносных ПО

    По требованиям Роскомнадзора, которые основаны на вступивших в силу решениях судов, владельцы сайтов и операторов связи ограничили доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения (ПО). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Согласно информации регулятора, данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, которое предназначалось для несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования, копирования компьютерной информации или нейтрализация средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения данных с мобильных устройств и сайтов. Решения в отношении вредоносного ПО были приняты на основании норм Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

    РКН на острие атаки

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН обратил внимание на то, что Роскомнадзор, несмотря на критику, на самом деле добросовестно работает на сохранение информационной безопасности России. Он отметил, что 72 страницы о распространении и использовании вредоносного ПО значительное число.

    На страже информационной безопасности: РКН выступил против вредоносных ПО

    «Все это похоже на запланированную кибератаку, которую вовремя пресекли на уровне Роскомнадзора. Такие атаки, возможно, проводятся хакерами по заказу западных спецслужб под разговоры о вмешательстве России во все что можно, вплоть до игры Pokemon GO. Возможная кибератака может быть связана с последними обвинениями российских компаний во влиянии на президентские выборы в США, в «шпионаже» за американскими чиновниками. Понятно, что значительная часть этой борьбы невидима глазу, но очевидно, что российские власти не сидят сложа руки и противостоят этой угрозе», — добавил Игорь Рябов.

    Превентивная самооборона

    Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН рассказал, что проблемы информационной безопасности в наш компьютерный век значительно обострились. Вредоносное программное обеспечение способно вывести из строя не только системы связи, но и компьютерные базы данных, без исправной работы которых невозможны ни функционирование систем жизнеобеспечения граждан в крупных городах, ни безопасность страны, ни деятельность транспорта и электростанций, линий электропередач.

    «В этих условиях кибератаки на серверы отечественных структур, отвечающих за эти направления, будут становиться все чаще и изощреннее. Кому это выгодно, кто тут выступает в роли заказчиков — очевидно. Тестируются системы компьютерной безопасности, ныне применяемые в РФ, изыскиваются их слабые места, способы обойти либо преодолеть их защитные функции. В этом заинтересованы, в первую очередь, власти США, не случаен раздуваемый ими скандал вокруг «Лаборатории Касперского». В этом заинтересованы и крупнейшие американские корпорации — производители программного обеспечения, которые хотят сохранить монополию на свой «софт». Они боятся своих российских конкурентов, грубо говоря, боятся мозгов наших программистов», — добавил эксперт.

    На страже информационной безопасности: РКН выступил против вредоносных ПО

    По мнению Владимир Соловейчика, распространение вредоносного программного обеспечения — один из методов этой борьбы. Поэтому пресечение распространения информации с 72 вредононосных интернет-страниц — мера вынужденная и вполне оправданная.

    «Мы не можем исключать, что готовилась новая масштабная кибер-атака на российские интернет-ресурсы, серверы организаций и учреждений. Поэтому предупредительные действия Роскомнадзора в данном случае стоит трактовать как необходимую самооборону, пусть и превентивную. Тем более, что, с точки зрения действующего сейчас в РФ законодательства, все было сделано чисто, в рамках вступивших в законную силу судебных решений», — резюмировал Владимир Соловейчик.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #роскомнадзор #интернет #ркн
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