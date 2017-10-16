Аксенов объяснил отставку Заура Смирнова неэффективной работой по национальной политике

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Симферополь, 16 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал отставку председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова.

На своей странице в социальной сети Facebook Аксенов заявил, что Смирнов написал заявление об уходе по его требованию.

«Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными», — опубликовал глава Крыма, передает «Свободная пресса».

По словам Аксенова, Смирнов уделял предпочтение праздничным мероприятиям, не несущим никакой смысловой нагрузки, вместо того, чтобы заниматься ежедневной и системной работой с жителями полуострова.

Глава Крыма также подчеркнул, что межнациональные отношения — это очень чувствительная сфера, в которой недопустим однобокий подход к решению проблем. Здесь необходима кропотливая работа с представителями всех национальностей, передает телеканал «360» слова крымского губернатора.

Напомним, что Заур Смирнов с 1999 по 2003 годы работал на посту начальника управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета. С апреля 2014 года он был председателем государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма.