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Аксенов объяснил отставку Заура Смирнова неэффективной работой по национальной политике
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    Аксенов объяснил отставку Заура Смирнова неэффективной работой по национальной политике

    13:28  16 Октября 2017
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    Считаю работу Смирнова неэффективной: Аксенов объяснил отставку главы Госкомнаца

    Симферополь, 16 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал отставку председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова.

    На своей странице в социальной сети Facebook Аксенов заявил, что Смирнов написал заявление об уходе по его требованию.

    «Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными», — опубликовал глава Крыма, передает «Свободная пресса».

    По словам Аксенова, Смирнов уделял предпочтение праздничным мероприятиям, не несущим никакой смысловой нагрузки, вместо того, чтобы заниматься ежедневной и системной работой с жителями полуострова.

    Считаю работу Смирнова неэффективной: Аксенов объяснил отставку главы Госкомнаца

    Глава Крыма также подчеркнул, что межнациональные отношения — это очень чувствительная сфера, в которой недопустим однобокий подход к решению проблем. Здесь необходима кропотливая работа с представителями всех национальностей, передает телеканал «360» слова крымского губернатора.

    Напомним, что Заур Смирнов с 1999 по 2003 годы работал на посту начальника управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета. С апреля 2014 года он был председателем государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма.

    Автор: Дима Оленин
    #крым #аксенов #смирнов
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