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Политика
Песков: Россия выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Иракского Курдистана
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    Песков: Россия выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Иракского Курдистана

    17:00  16 Октября 2017
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    Песков: Россия выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Иракского Курдистана

    Москва, 16 октября. Россия выступает за мирное урегулирование между властями Ирака и курдами на основе территориальной целостности страны, но с соблюдением интересов национального меньшинства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Безусловно, мы выступаем за решение всех вопросов, которые стоят на повестке дня в Ираке, между Багдадом и курдами политико-дипломатическими средствами, мирным путем, на основе территориальной политической целостности Ирака, но, безусловно, с соблюдением законных прав и интересов курдского народа ", — заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что Москва дорожит и Багдадом, и курдами. Россия поддерживает с Ираком крепкие торгово-экономические отношения и контакты на разных уровнях и в то же время имеет теплые дружественные отношения с курдами.

    Напомним, конфликт из-за принадлежности провинции Киркук обострился после референдума о независимости, проведенного курдами 25 сентября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поручил начать операцию и взять под контроль государственные объекты в провинции.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #песков #курды #ирак
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