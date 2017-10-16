Звезда «Игры престолов» готовится к свадьбе

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Лондон, 16 октября. Звезда «Игры престолов» английская актриса Софи Тернер объявила о том, что выходит замуж.

Известная по роли Сансы Старк Софи Тернер объявила о помолвке. Актриса выложила на своей странице в Instagram фотографию обручального кольца.

«Я сказала «Да», — подписала звезда свой пост.

Фотография уже набрала более 1,3 миллиона лайков. Большинство поклонников поздравляют кумира с радостным событием. Однако некоторые представители мужской части фанатов неприятно удивлены произошедшим.

«Почему он?» — цитирует «Дни.ру» комментарий расстроенного фолловера к фото.

I said yes. A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Женихом Тернер является певец Джо Джонас. Он опубликовал на своей странице аналогичный пост

«Она сказала «Да», — поделился он новостью со своими подписчиками.

Ранее автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, почему «Игру престолов» можно сравнить с «Войной и миром».