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Звезда «Игры престолов» готовится к свадьбе
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    Звезда «Игры престолов» готовится к свадьбе

    13:05  16 Октября 2017
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    Звезда «Игры престолов» готовится к свадьбе

    Лондон, 16 октября. Звезда «Игры престолов» английская актриса Софи Тернер объявила о том, что выходит замуж.

    Известная по роли Сансы Старк Софи Тернер объявила о помолвке. Актриса выложила на своей странице в Instagram фотографию обручального кольца.

    «Я сказала «Да», — подписала звезда свой пост.

    Фотография уже набрала более 1,3 миллиона лайков. Большинство поклонников поздравляют кумира с радостным событием. Однако некоторые представители мужской части фанатов неприятно удивлены произошедшим.

    «Почему он?» — цитирует «Дни.ру» комментарий расстроенного фолловера к фото.

     

    I said yes.

    A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on

    Женихом Тернер является певец Джо Джонас. Он опубликовал на своей странице аналогичный пост

     «Она сказала «Да», — поделился он новостью со своими подписчиками.

    Ранее автор цикла романов «Песнь льда и пламени»  Джордж Мартин рассказал, почему «Игру престолов» можно сравнить с «Войной и миром».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #игра престолов #тернер #помолвка
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