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Украина
Ярош придумал, как вернуть Крым Украине
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    Ярош придумал, как вернуть Крым Украине

    13:09  16 Октября 2017
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    Ярош придумал, как вернуть Крым Украине

    Киев, 16 октября. Украина сможет вернуть Крым в случае дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора»1 (группировка запрещена в России) Дмитрий Ярош. 

    По словам украинского депутата, освободить Крым можно, развалив Россию.

    «И наши спецслужбы обязаны уделять этому очень большое внимание. Здесь даже не надо проводить террористические акты и диверсии. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору», — подчеркнул Ярош.

    Он уточнил, что необходимо «просто качать ситуацию, используя кучу факторов», сообщает издание «Апостроф».

    Ярош придумал, как вернуть Крым Украине

    При этом украинский нардеп полагает, что «идея проведения военной операции по освобождению российского полуострова на сегодняшний день является крайне рискованной, потому что последует отпор со стороны Москвы». 

    Ярош решительно подчеркнул, что нужно вкладывать денежные средства из бюджета в украинские спецслужбы, чтобы они систематически работали в этом направлении. 

    Ярош придумал, как вернуть Крым Украине

    «Россия должна была бы не нами заниматься, а своими внутренними проблемами. Тогда бы нам было гораздо легче», — заявил экс-лидер «Правого сектора».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #правый сектор #крым #ярош
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