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«Перформанс» Павленского в Париже прокомментировали российские политики и журналисты
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    «Перформанс» Павленского в Париже прокомментировали российские политики и журналисты

    13:42  16 Октября 2017
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    «Перформанс» Павленского в Париже прокомментировали российские политики и журналисты

    Москва, 16 октября. Пользователи социальных сетей, даже те, кто ранее одобрял деятельность российского «художника-акциониста» Петра Павленского, отреагировали недоумением и насмешками на его очередную выходку с поджогом здания Банка Франции. 

    «Борец с истеблишментом, художник-пироман и мазохист Павленский поджог здание Банка Франции в Париже. Фонтан «творческой свободы» не знает границ», — написал на своей странице Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

    Некоторые припоминают, что ранее стало известно, что Павленский в Париже практически лишен лишен доходов и хвастается тем, как легко ему удается воровать продукты в супермаркетах. Возможно, именно материальные проблемы заставили акциониста объявить, что «банкиры заняли место монархов».

    «Павленский в Париже задержан за поджог Банка России. Не на что жить стало, решил заехать на кичу [в тюрьму] на полный пансион», — пишет российский журналист Александр Коц.

    «А что, в Париже нет гвоздей и брусчатки?! Павленский уже не тот — поджег Банк Франции и призвал к мировой революции», — смеются пользователи Twitter.

    Разумеется, пользователей соцсетей  — например, известного российского обозревателя Владимира Соловьева — интересует реакция российской «либеральной общественности» , которые выражала восторг по поводу каждой скандальной выходки Павленского в России.

    «Где вопли оппозиции и правозащитников — французский Мордор отпусти художника?» — написал в Twitter журналист Олег Лурье.

    Другие, припоминая перформанс Павленского с прибиванием мошонки к брусчатке Красной площади, выражают уверенность, что вскоре французские банкиры и сотрудники Банка Франции повторят этот перформанс помимо воли самого «художника-акциониста». А известный российский политический деятель Эдуард Лимонов заявил, что ожидал от Павленского нечто подобное.

    «Павленский поджог двери Банка Франции в Париже.Я был уверен что он сделает нечто подобное, в его последовательности я был 100% уверен», — прокомментировал поступок акциониста Лимонов.

    «Перформанс» Павленского в Париже прокомментировали российские политики и журналисты

    Напомним, как сообщала «Свободная пресса», Петр Павленский был задержан в Париже за поджог Банка Франции. Ранее художник-акционист попросил во Франции политического убежища, уехав после предъявления обвинений в сексуальном насилии.

    Автор: Валентин Меликов
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