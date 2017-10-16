Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍
Технологии
Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍

    12:54  16 Октября 2017
    44

    Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍

    Берлин, 16 октября. Эксперты немецкого автоклуба ADAC провели тесты российского седана Lada Vesta, который уже несколько месяцев продается в Германии.

    В результате отечественный автомобиль набрал всего 3,4 балла. Экспертам, в частности, не понравилось качество сборки автомобиля, отделка салона, а также малое количество систем безопасности.

    Отметим, что минимальная стоимость автомобиля российской компании «АвтоВАЗ» на немецком рынке составляет 12 740 евро. Эта цена сопоставима с новым Volkswagen Polo, за который просят 12 975 евро.

    Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍

    Российский седан на немецком рынке продается небольшими тиражами, однако определенная группа немецких автолюбителей все-таки предпочитает Lada Vesta, передает «Политэксперт».

    После появления Lada Vesta в Германии многие специалисты начали проводить тесты российского седана. В совокупности можно сделать вывод, что авто понравилось немцам, так как большинство оценок были положительные.

    Автор: Дима Оленин
    #германия #lada vesta #авто
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48379

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67165

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        81926

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49455

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        146532
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        117
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        991
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        716
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        11372