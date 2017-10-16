Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍

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Берлин, 16 октября. Эксперты немецкого автоклуба ADAC провели тесты российского седана Lada Vesta, который уже несколько месяцев продается в Германии.

В результате отечественный автомобиль набрал всего 3,4 балла. Экспертам, в частности, не понравилось качество сборки автомобиля, отделка салона, а также малое количество систем безопасности.

Отметим, что минимальная стоимость автомобиля российской компании «АвтоВАЗ» на немецком рынке составляет 12 740 евро. Эта цена сопоставима с новым Volkswagen Polo, за который просят 12 975 евро.

Российский седан на немецком рынке продается небольшими тиражами, однако определенная группа немецких автолюбителей все-таки предпочитает Lada Vesta, передает «Политэксперт».

После появления Lada Vesta в Германии многие специалисты начали проводить тесты российского седана. В совокупности можно сделать вывод, что авто понравилось немцам, так как большинство оценок были положительные.