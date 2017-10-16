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Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска
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    Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

    12:54  16 Октября 2017
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    Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

    Иерусалим, 16 октября. Истребители ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по зенитной батарее Вооруженных сил Сирии вблизи Дамаска. Как сообщает газета «Гаарец», батарея ПВО была уничтожена.

    Как стало известно, в момент обстрела израильские самолеты находились в воздушном пространстве Ливана

    По словам представителя армии Израиля, Тель-Авив в режиме реального времени уведомил об ударе Россию.

    Напомним, ранее Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили штаб-квартиру террористов в сирийской провинции Идлиб.

    14 октября официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты проводят бомбардировки жилых кварталов города Ракка одноименной провинции Сирии. По его словам, операция коалиции во главе с США спланирована безграмотно. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #израиль
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