Пожар в Кемеровской области унес жизни пятилетней девочки и пожилого мужчины

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Кемерово, 16 октября. В Кемеровской области при пожаре погибли маленький ребенок и пожилой мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По версии следствия, пожар произошел поздно вечером 14 октября в деревне Сар-Саз Юргинского района. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. Из дома успели выбежать четыре человека: 30-летняя женщина с двумя детьми и 62-летняя бабушка. Они были отправлены в больницу с ожогами. Все, кроме одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

После тушения пожара были обнаружены два тела: 5-летней девочки и 71-летнего мужчины.

Причина пожара пока не установлена, однако специалисты нашли многочисленные скрутки электропровода, а также три места короткого замыкания. Стоит отметить, что пожарной безопасности хозяева дома не придавали большого значения, информирует «Газета Кемерова».

В настоящее время проводят действия, чтобы выявить причину пожара и установить причины смерти погибших.