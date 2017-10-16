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Происшествия
Пожар в Кемеровской области унес жизни пятилетней девочки и пожилого мужчины
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    Пожар в Кемеровской области унес жизни пятилетней девочки и пожилого мужчины

    12:57  16 Октября 2017
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    Пожар в Кемеровской области унес две жизни: пятилетней девочки и пожилого мужчины

    Кемерово, 16 октября. В Кемеровской области при пожаре погибли маленький ребенок и пожилой мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

    По версии следствия, пожар произошел поздно вечером 14 октября в деревне Сар-Саз Юргинского района. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. Из дома успели выбежать четыре человека: 30-летняя женщина с двумя детьми и 62-летняя бабушка. Они были отправлены в больницу с ожогами. Все, кроме одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

    После тушения пожара были обнаружены два тела: 5-летней девочки и 71-летнего мужчины.

    Причина пожара пока не установлена, однако специалисты нашли многочисленные скрутки электропровода, а также три места короткого замыкания. Стоит отметить, что пожарной безопасности хозяева дома не придавали большого значения, информирует «Газета Кемерова».

    В настоящее время проводят действия, чтобы выявить причину пожара и установить причины смерти погибших.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #кемерово #кемеровская область
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