Путин поздравил нового президента Киргизии с победой на выборах

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Москва, 16 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин направил Сооронбаю Жээнбекову поздравительную телеграмму в связи с его избранием президентом Киргизии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В телеграмме глава российского государства отметил, что итоги голосования свидетельствуют о признании заслуг Жээнбекова в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии, а также подтвердили высокий авторитет, которым он пользуется среди соотечественников.

Как подчеркнул Путин, РФ высоко ценит личный вклад Жээнбекова в укрепление союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией. Российский лидер также выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и двусторонних связей.

Напомним, ранее Владимир Путин направил поздравительную телеграмму известнейшему оперному певцу и народному артисту России Дмитрию Хворостовскому.