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Москва, 16 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что в то время, когда строители Крымского моста совершают технологические операции мирового уровня, в Киеве «с помпой» открывают биотуалеты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Азаров обратил внимание, что российские строители подняли на высоту 35 метров и установили на опоры конструкцию пролета Крымского моста весом 5,5 тысячи тонн.

«Все это было сделано в условиях моря, — констатировал бывший украинский премьер в соцсети. — Мне, человеку не понаслышке знакомому со строительством мостов, очевидно, что Россия продемонстрировала свои способности осуществлять сложнейшие технологические операции мирового уровня».

Он с сожалением добавил, что на фоне этих исторических событий действующая украинская власть в Киеве «открывает биотуалеты с помпой, достойной запуска человека в космос». Он выразил надежду, что Украина вырвется из-под руководства этих людей и «вернет себе славу высокотехнологической державы», поскольку потенциал все еще сохранился.