Биотуалеты против Крымского моста: Азаров посулил Украине славу высокотехнологичной державы
Москва, 16 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что в то время, когда строители Крымского моста совершают технологические операции мирового уровня, в Киеве «с помпой» открывают биотуалеты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Азаров обратил внимание, что российские строители подняли на высоту 35 метров и установили на опоры конструкцию пролета Крымского моста весом 5,5 тысячи тонн.
«Все это было сделано в условиях моря, — констатировал бывший украинский премьер в соцсети. — Мне, человеку не понаслышке знакомому со строительством мостов, очевидно, что Россия продемонстрировала свои способности осуществлять сложнейшие технологические операции мирового уровня».
Он с сожалением добавил, что на фоне этих исторических событий действующая украинская власть в Киеве «открывает биотуалеты с помпой, достойной запуска человека в космос». Он выразил надежду, что Украина вырвется из-под руководства этих людей и «вернет себе славу высокотехнологической державы», поскольку потенциал все еще сохранился.
«И у нас (на Украине. — Прим. ФАН) есть еще пока специалисты, которые способны и спроектировать, и осуществлять подобные операции», — заметил Азаров.