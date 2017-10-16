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Политика
Биотуалеты против Крымского моста: Азаров посулил Украине славу высокотехнологичной державы
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    Биотуалеты против Крымского моста: Азаров посулил Украине славу высокотехнологичной державы

    13:20  16 Октября 2017  /обновлено: 13:20  16 Октября 2017
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    Азаров указал на разрыв в технологиях Украины и России: биотуалеты против Крымского моста

    Москва, 16 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что в то время, когда строители Крымского моста совершают технологические операции мирового уровня, в Киеве «с помпой» открывают биотуалеты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Азаров обратил внимание, что российские строители подняли на высоту 35 метров и установили на опоры конструкцию пролета Крымского моста весом 5,5 тысячи тонн.

    «Все это было сделано в условиях моря, — констатировал бывший украинский премьер в соцсети. — Мне, человеку не понаслышке знакомому со строительством мостов, очевидно, что Россия продемонстрировала свои способности осуществлять сложнейшие технологические операции мирового уровня».

    Азаров указал на разрыв в технологиях Украины и России: биотуалеты против Крымского моста

    Он с сожалением добавил, что на фоне этих исторических событий действующая украинская власть в Киеве «открывает биотуалеты с помпой, достойной запуска человека в космос». Он выразил надежду, что Украина вырвется из-под руководства этих людей и «вернет себе славу высокотехнологической державы», поскольку потенциал все еще сохранился.

    «И у нас (на Украине. — Прим. ФАН) есть еще пока специалисты, которые способны и спроектировать, и осуществлять подобные операции», — заметил Азаров.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #азаров #технологии #крымский мост #биотуалеты
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