Маховик Третьей Мировой: Ирак вступил в битву с курдами за нефтеносный Киркук

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В ночь с воскресенья на понедельник подразделения иракской армии и иракского шиитского ополчения «Хашди Шааби» начали силовую операцию в провинции Киркук. Как сообщает иракский телеканал Al Sumariya, армия встретила сопротивление курдских отрядов пешмерга к югу от столицы провинции.

Конечной целью операции объявлено восстановление контроля Багдада над спорной территорией, занятой пешмерга во время противостояния с «Исламским государством»1 (террористической организацией, запрещенной в РФ).

Точка сборки — Киркук

Сегодня можно констатировать: ситуация вокруг Киркука не удержалась в формате переговоров и скатилась, как минимум, к полицейской операции армии Ирака и шиитских формирований на территории спорной провинции. Кроме того, речь может уже идти и о полномасштабном вооруженном конфликте в Иракском Курдистане — агентство Reuters со ссылкой на представителя курдского командования сообщило, что к югу от Киркука обе стороны применяли артиллерию.

При этом в данном сообщении отдельно указывается, что отряды пешмерга вступали в бой не с иракской армией, а именно с шиитскими формированиями «Хашди Шааби» («Силы народной мобилизации») — полувоенной организацией, помогающей вооруженным силам Ирака. Ранее курдское правительство призывало отряды пешмерга не вступать с иракской армией в бой первыми и открывать огонь лишь в случае нападения. Одновременно с этим курдский губернатор Киркука обратился к местному населению и предложил каждому, у кого есть оружие, встать на защиту города.

На утро понедельника, согласно сообщениям иракских СМИ, армия уже контролирует запад и юг провинции Киркук и вплотную подошла к ее одноименному административному центру. Кроме того, иракская армия смогла практически без боя взять крупную военную базу К1 в предместьях Киркука. Следующей очевидной целью иракской армии и шиитского ополчения является военный аэропорт Киркука, который активно использовался США и союзниками для снабжения, в том числе военными грузами, иракских курдов.

При анализе этой информации очевидно, что сейчас речь идет не о динамике собственно вооруженного конфликта — он развивается сам по себе, по законам любой войны, — а о политической подоплеке происходящего. Правительство Иракского Курдистана и лидер иракских курдов Масуд Барзани сегодня решают непростую задачу — с одной стороны, постараться максимально легитимизировать свой непризнанный статус, с другой стороны — не потерять ключевую для будущей экономики Иракского Курдистана провинцию Киркук.

В силу этого Барзани сегодня избрал осторожный вариант ответа на силовые действия Багдада — в его цели входит убедить мировое сообщество, что курды в очередной раз подверглись немотивированной агрессии со стороны иракского правительства и нуждаются в международной поддержке. Как следствие, в ближайшие часы мы должны увидеть политические маневры как Эрбиля, так и Багдада, нацеленные на максимизацию политических дивидендов от изменившейся ситуации «на земле».

«Черное золото» Киркука

Впрочем, основным призом в спорной провинции является не база К1 или военный аэропорт, и даже не сам административный центр провинции, но нефтяные месторождения Киркука. Несмотря на то, что крупные месторождения нефти были открыты в провинции еще в 1927 году, на сегодняшний день многие из них еще не исчерпаны, а общая накопленная добыча нефти в провинции составляет не более 50% от начальных геологических запасов. Это означает, что как минимум половина киркукской нефти еще находится под землей — и является ценнейшим экономическим и политическим ресурсом.

Именно этот ресурс позволял Иракскому Курдистану проводить достаточно независимую внутреннюю и внешнюю политику. В период 2014–17 годов курды заключили около 50 контрактов на добычу нефти и газа в обход центрального иракского правительства в Багдаде. Среди компаний, добывающих нефть в курдской автономии, в первую очередь «засветились» американские компании, в том числе крупнейшие ExxonMobil и Chevron.

Несмотря на то, что Иракский Курдистан пребывал в условиях блокады и вел пограничную войну с «Исламским государством», добыча нефти в Киркуке сохранялась на достаточно высоком уровне — провинция в последние годы добывала около 1 млн баррелей нефти в день, что составляло чуть менее четверти всей иракской добычи.

Конечно, стоит учитывать, что киркукская нефть попадала на мировой рынок через длинную цепочку посредников, что оставляло значительную часть прибыли в их руках, тогда как производители получали лишь по 10–15 долларов за один добытый баррель. Тем не менее, речь может идти о том, что правительство Иракского Курдистана и клан Барзани контролировали денежные поступления на уровне 4–5 млрд долларов США в год.

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Безусловно, такой ценный ресурс сегодня критически необходим Багдаду — без доступа к нефти Киркука восстановление разрушенной войной страны в значительной мере затянется. Да и оставлять нефть курдам никто не собирался — в противном случае поступления от ее продажи использовались бы для построения по-настоящему независимого Курдистана.

Что дальше?

Пока что ситуация вокруг Киркука как в военном, так и в политическом плане остается неясной.

Главной политической интригой остается позиция США — чью сторону займут в конфликте американцы? Формально и курды, и центральное багдадское правительство являются союзниками США в военных действиях против «Исламского государства», поэтому полностью дистанцироваться от начавшегося конфликта США не удастся.

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Пока Госдеп сообщил лишь, что «пристально следит за ситуацией в иракской провинции Киркук» и «очень обеспокоен сообщениями о конфронтации». «Мы работаем со всеми сторонами в Ираке с целью снизить напряженность», — сообщил утром в понедельник представитель американского внешнеполитического ведомства.

Неясен пока что и результат военной операции иракской армии в провинции. Так, курдские СМИ опровергают занятие иракской армией базы К1 и сообщают, что основные столкновения идут гораздо западнее и южнее.

Если Ирак сумеет взять Киркук без большой крови, то, скорее всего, дальнейшие военные действия против курдов будут носить весьма ограниченный характер. Нынешнее иракское правительство вряд ли пойдет на повторение сюжетов бесконечной партизанской борьбы курдов против режима Саддама Хусейна. Однако если курды отдадут Киркук, то ни о каком признании их независимости не может быть и речи. Ведь в этом случае Иракский Курдистан становится «глухим горным захолустьем», которое не имеет ни экономической, ни политической ценности для кого-либо, кроме местного курдского населения.

В силу этого, судя по всему, мы уже в ближайшие часы увидим, по какому из сценариев будет развиваться противостояние Багдада и Эрбиля вокруг судьбы Киркука и его нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.