Продовольственная корзина россиян подешевела до уровня января

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Москва, 16 октября. По данным специалистов Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в начале осени в России составила 3729,1 рубля. Таким образом, в сентябре продовольственная корзина подешевела до уровня января 2017 года.

По сравнению с последним месяцем лета, сейчас этот показатель снизился почти на 3%, сообщает газета «Известия». Эксперты считают, что большое влияние на снижение цен на товары оказало удешевление плодоовощной продукции.

Сезонное снижение цен должно закончиться в середине октября. И тогда может произойти подорожание молока и овощей. Напомним, что в минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования. При расчете стоимости корзины Росстат использует условные объемы потребления и средние розничные цены по стране.