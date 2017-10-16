Лавров пошутил о «вмешательстве России в экономику Германии»

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Москва, 16 октября. Глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии «Общество и мировая политика» ответил в шутливой манере на вопрос о торговых отношениях между Москвой и Берлином.

В ходе дискуссии одна из участниц обратилась к российскому министру с вопросом, каким образом можно нормализовать торговые отношения между двумя государствами в условиях введенных ограничений.

«Нас уже обвиняют, что мы вмешиваемся в проведение выборов и в США, и в Германии, и во Франции, и в Швеции. Вы еще хотите, чтобы мы вмешивались в вашу экономику?» — пошутил Лавров, отвечая на вопрос.

Глава МИД России при этом отметил, что если говорить вполне серьезно, то все обвинения в адрес России «во всем и вся» в полной мере абсурдны.

Лавров также напомнил, что «санкции являются обоюдным инструментом и бьют бумерангом по тем, кто их вводит».

Российский министр также уточнил, что все больше представителей бизнеса и политиков считают, что необходимо возвращаться к нормальным отношениям.

Лавров выразил надежду на то, что «разум восторжествует».