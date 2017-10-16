Лавров объяснил, к чему может привести позиция США по Ирану и КНДР

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Сочи, 16 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что угрозы США силового решения в ситуации с КНДР усугубляют существующие мировые проблемы. По его словам, позиция США по сделке с Ираном по атому — фактический выход из соглашения.

«К сожалению, эти негативные тенденции лишь усугубились в результате решения США о фактическом выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в результате угроз Вашингтона решить проблему Корейского полуострова военным путем», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Напомним, накануне Северная Корея предложила Ирану сообща «бороться против несправедливости» со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Иран может выйти из ядерной сделки в ответ на новые ограничения со стороны США.