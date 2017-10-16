Ученые допустили, что освоение космоса уничтожит человечество

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Москва, 16 октября. Освоение космоса может представлять угрозу для существования человечества, заявил астроном Руперт Герцер во время лекции в Московском государственном университете.

Герцер отметил, что за последние 10 лет человечество сделало много открытий в сфере исследований космоса. Однако он предупредил, что эти знания и освоение космического пространства несут существенные риски. Он даже добавил, что этот процесс несет в себе угрозу для существования человечества в целом.

В качестве аргументов Герцер привел неумение человека преодолевать огромные расстояния, которые характеризуют космос, радиацию и даже невесомость. По словам эксперта, температура человеческого тела в таких условиях может увеличиваться, что приведет к перегреву или космической лихорадке. После этого у человека могут возникнуть проблемы со зрением и дыханием.