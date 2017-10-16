Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

В Избранное

Москва, 16 октября. Специалисты Росстата посчитали количество жителей России, которые умерли от отравлений спиртным в разных регионах страны. Лидирует Кировская область.

Еще одним лидером неутешительной статистики стал Ярославский регион, сообщает газета «Известия». По данным экспертов, здесь отмечено более 16 случаев алкогольных смертей на 100 тысяч человек. Кроме того, в число областей с самой высокой смертностью от отравления алкоголем в России вошли Кировская область, Ярославская, Республика Марий, Архангельский регион и Костромская область. Известно, что показатели смертности от некачественного спиртного в этих местах заметно превышают общие по стране.

В целом специалисты отметили, что россияне стали меньше гибнуть от некачественных спиртных напитков. Эксперты связывают это с проводимыми в стране мероприятиями антиалкогольной направленности.