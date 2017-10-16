Иракские силовики объявили об установлении контроля над аэропортом Киркука

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Багдад, 16 октября. Иракские силовики объявили об установлении контроля над аэропортом в городе Киркук. Об этом говорится в заявлении командования армии, сделанном в понедельник.

«Силы федеральной полиции и быстрого реагирования установили контроль над аэропортом Киркука (авиабаза Аль-Хуррия)», — говорится в сообщении.

Конфликт из-за принадлежности провинции Киркук обострился после референдума о независимости, проведенного курдами 25 сентября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поручил начать операцию и взять под контроль государственные объекты в провинции.

Ранее РИА Новости сообщали, что военные Ирака установили контроль над южным пригородом Киркука, нефтяным месторождением Баба-Гургур и Северной нефтяной компанией.