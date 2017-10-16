Сирия новости 16 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили десятки террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают мирный город в Эль-Кунейтре

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Сирия, 16 октября. ВКС РФ уничтожили несколько единиц техники и десятки террористов ИГ1 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают мирный город в Эль-Кунейтре, в Алеппо зафиксированы междоусобные бои группировок ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили несколько единиц техники и десятки террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, противостоят радикалам в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирному поселению в Дамаске, выбила ИГ из нескольких поселений на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала террориста ИГ в Алеппо.

Курды: потеряли шесть бойцов в Дейр эз-Зоре, отправили террористов ИГ из Ракки в тюрьму Табки, несут потери в Хасаке.

Провинция Дамаск

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по поселению Харфа, сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате обстрела один мирный житель населенного пункта получил ранения.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных формирований недалеко от лагеря беженцев Ярмук. Об этом пишет один из военных Telegram-каналов (@SRNN2011).

Провинция Алеппо

На северо-востоке Алеппо отмечается междоусобный конфликт группировок «Бригада Султана Мурада» и «Аль-Жабха аль-Шамия», принадлежащих к Сирийской свободной армии (ССА). По данным информационного агентства Almanar News, причиной столкновения стали территории в районе деревни Аль-Хамран.

Боевики «свободной армии» арестовали террориста «Исламского государства», сбежавшего с территорий, подконтрольных ИГ. Almanar News пишет, что задержание произошло на контрольно-пропускном пункте Аль-Масара в городе Азаз.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районах Аль-Булель и Аль-Мухасан на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Информационное агентство Almanar News сообщает, что в результате боевого вылета российской авиации уничтожено несколько единиц техники и десятки боевиков ИГИЛ1.

На северо-востоке региона продолжаются бои между террористами ИГ и бойцами Демократических сил Сирии (SDF). Almanar News передает, что в результате вооруженного столкновения противников на фронте деревни Аль-Сур ополченцам «демократической армии» удалось уничтожить трех террористов ИГ. Однако курдские отряды ополчения потеряли в бою шесть человек.

Провинция Ракка

Информационное агентство Almanar News сообщает, что террористы «Исламского государства», сдавшиеся накануне SDF, отправлены в тюрьму города Табка. Напомним, 275 радикалов ИГИЛ сложили оружие в Ракке и сдались бойцам Демократических сил Сирии (SDF). По данным местных источников, в бывшей столице «Халифата» осталось около 400 исламистов, большинство из которых – иностранцы, отказывающиеся вступать в диалог с курдским командованием.

Ранее сообщалось, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) эвакуировали из Ракки 3 тысячи мирных жителей, которых террористы ИГИЛ использовали в качестве живого щита.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжается борьба за контроль над территориями между коалицией «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1. Almanar News сообщает, что в эпицентре противостояния находятся деревни Муштариха и Шхетер. По данным информационного агентства, в результате боев сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 установили контроль над поселениями и ликвидировали семь радикалов «Исламского государства». Ранее сообщалось, что боевикам «Тахрир аш-Шам» удалось выбить террористов ИГ из ряда населенных пунктов провинции.

Провинция Хасака

Около штаба Демократических сил Сирии (SDF), расположенного в районе Хадаж на юго-востоке провинции Хасака взорвался заминированный мотоцикл, сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента несколько бойцов курдского ополчения погибли и получили ранения. Точных данных о потерях «демократической армии» на данный момент нет.

На юге региона продолжаются бои между курдами и «Исламским государством». Ранее сообщалось, что SDF взяли под контроль населенные пункты Харба и Аль-Хуссейния, расположенные недалеко от границы с провинцией Дейр эз-Зор.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики радикальной оппозиции ведут минометный обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) недалеко от деревни Хадер, а также самого населенного пункта. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что в результате действий повстанцев ранено несколько мирных жителей поселения. В качестве ответной меры артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по позициям боевиков в Джуббата эль-Хашаб.

Напомним, провинция Эль-Кунейтра входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако, радикальные оппозиционные группировки, действующие в регионе, нарушают режим прекращения огня, атакуя мирные поселения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)