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Общество
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Украина
Самоопределение Закарпатья: конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте
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    Самоопределение Закарпатья: конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте

    17:51  16 Октября 2017
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    Самоопределение Закарпатья: конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте

    С принятием скандального закона «Об образовании» отношения Киева и Будапешта дали трещину. Украинское законодательство свело к минимуму право национальных меньшинств учиться на родном языке. Едва ли такой шаг можно назвать мудрым и дальновидным.

    Закарпатье и Венгрия: семь столетий вместе

    Подкарпатская Русь (историческое название Закарпатья) еще в 13-м веке перешла под власть Венгерского королевства. Впоследствии регион вошел в состав Трансильвании, а затем — Австро-Венгрии. Между двумя мировыми войнами Закарпатье оказалось в Чехословакии.

    И лишь в 1945 году область присоединилась к УССР. Разумеется, усилиями советской власти, яростно проклинаемой сегодня на Украине.

    Даже столь поверхностный исторический экскурс дает понять: Закарпатье и Венгрия вместе прошли длинный путь, разлучившись поневоле.

    Крымcкий урок не впрок

    Многовековая история не забывается в один день. Последние события в Крыму должны были бы освежить эту истину в сознании украинской «политической элиты».

    Самоопределение Закарпатья: конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте

    Но не освежили.

    Заметим, что, сохраняя свою самобытность, Закарпатье в «домайданный» период не проявляло склонности к сепаратизму. Вполне дружественно складывались и отношения между Киевом и Будапештом. Однако тотальная украинизация образования не пришлась соседям по вкусу.

    МИД Венгрии назвал закон об образовании «ножом в спину», заявив о серьезных нарушениях прав национальных меньшинств. Украинские коллеги по дипломатическому цеху решили «включить дурачка». В частности, министр Павел Климкин взялся доказывать, что изменения направлены как раз на защиту национальных меньшинств.

    Хитрец Петр Порошенко сообразил, что Европа, хоть и старушка, а все же женщина. То есть должна любить ушами. Петр Алексеевич четко размежевал «истерику Кремля» и реакцию «европейских партнеров». Последняя, разумеется, куда больше достойна внимания.

    Советница главы государства, Ирина Геращенко, была не столь любезна. Надо думать, Банковая решила сыграть в хорошего и плохого полицейского. Геращенко обвинила Будапешт в заимствовании у Кремля «методов гибридной войны».

    Покрутив немного у виска, венгры ополчились еще больше. И посягнули на сакральное для Киева соглашение об ассоциации.

    Кроме того, по инициативе мадьяров языковая политика Украины стала предметом рассмотрения ПАСЕ. Здесь Петра Порошенко и украинскую делегацию ждало то, что СМИ окрестили «публичной поркой». Подавляющее большинство членов Ассамблеи резко осудило закон об образовании в связи с ущемлением прав национальных меньшинств.

    Однако представители украинской делегации заговорили о рекомендательном статусе резолюции, хорошенько «покусав» ПАСЕ и его руководителей.

    Возвращение сложного ребенка

    Говоря по правде, логика поведения Киева здесь непонятна. Вся «философия» украинской геополитики строится на «окончательном прощай Российской Империи» и «возвращении в европейскую семью». Вернулись, и давай хамить старшим. Куда это годится?

    Так или иначе, Венгрия не получила повода для смягчения своей позиции. Петр Сийярто прибыл в Ужгород, чтобы пообщаться с местным населением.

    Просьбу Павла Климкина поучаствовать в этой встрече глава венгерского МИД отклонил.

    Самоопределение Закарпатья: конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте

    Он отметил, что общаться с жителями Закарпатья нужно было до принятия скандального закона, а не постфактум.

    Еще одним явно недружественным шагом стала акция «Самоопределение Закарпатья», проведенная у посольства Украины в «Париже на Дунае», то есть в Будапеште.

    Киев заявил протест, но снова не был услышан.

    Прямо скажем, выступление не поразило своими масштабами.

    Тем не менее, лояльная реакция МИД Венгрии на подобное мероприятие — тревожный сигнал для Украины. В таких ситуациях принято делать тысячи оговорок о «безусловной поддержке территориальной целостности» и прочих благих принципах международного права.

    Но сие не прозвучало. Павел Климкин даже заподозрил соседей в сепаратизме.

    Чего добивается Будапешт?

    Термины «самоопределение» и «отделение» по своему содержанию не идентичны. Самоопределение действительно может быть реализовано путем определения способа государственного существования. Но в это понятие входит также и политическая, культурная автономия, не связанная с формальным выходом из состава государства.

    Что именно имеет в виду Будапешт? Трудно сказать, пока с Климкиным никто не разговаривает… Но однозначно конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте...

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #порошенко #климкин #венгрия #закарпатье
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