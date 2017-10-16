Самоопределение Закарпатья: конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте

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С принятием скандального закона «Об образовании» отношения Киева и Будапешта дали трещину. Украинское законодательство свело к минимуму право национальных меньшинств учиться на родном языке. Едва ли такой шаг можно назвать мудрым и дальновидным.

Закарпатье и Венгрия: семь столетий вместе

Подкарпатская Русь (историческое название Закарпатья) еще в 13-м веке перешла под власть Венгерского королевства. Впоследствии регион вошел в состав Трансильвании, а затем — Австро-Венгрии. Между двумя мировыми войнами Закарпатье оказалось в Чехословакии.

И лишь в 1945 году область присоединилась к УССР. Разумеется, усилиями советской власти, яростно проклинаемой сегодня на Украине.

Даже столь поверхностный исторический экскурс дает понять: Закарпатье и Венгрия вместе прошли длинный путь, разлучившись поневоле.

Крымcкий урок не впрок

Многовековая история не забывается в один день. Последние события в Крыму должны были бы освежить эту истину в сознании украинской «политической элиты».

Но не освежили.

Заметим, что, сохраняя свою самобытность, Закарпатье в «домайданный» период не проявляло склонности к сепаратизму. Вполне дружественно складывались и отношения между Киевом и Будапештом. Однако тотальная украинизация образования не пришлась соседям по вкусу.

Глава МИД Венгрии назвал украинский закон об образовании «ударом в спину» Венгрии и Румынииhttps://t.co/efkhbCavc8 pic.twitter.com/g3DtGeMNkR — Еженедельник «2000» (@2000_net) October 3, 2017

МИД Венгрии назвал закон об образовании «ножом в спину», заявив о серьезных нарушениях прав национальных меньшинств. Украинские коллеги по дипломатическому цеху решили «включить дурачка». В частности, министр Павел Климкин взялся доказывать, что изменения направлены как раз на защиту национальных меньшинств.

Климкин: незнание украинского языка означает самоизоляцию для венгерской общиныhttps://t.co/tlohmGIeQs pic.twitter.com/pIS80Rex2O — Шарий.net (@sharijnet) October 11, 2017

Хитрец Петр Порошенко сообразил, что Европа, хоть и старушка, а все же женщина. То есть должна любить ушами. Петр Алексеевич четко размежевал «истерику Кремля» и реакцию «европейских партнеров». Последняя, разумеется, куда больше достойна внимания.

Советница главы государства, Ирина Геращенко, была не столь любезна. Надо думать, Банковая решила сыграть в хорошего и плохого полицейского. Геращенко обвинила Будапешт в заимствовании у Кремля «методов гибридной войны».

Геращенко щодо закону про освіту: Угорщина навчилася цього у Кремля https://t.co/yKrVS3937Z — ZIK.UA (@ZIK_IA) October 10, 2017

Покрутив немного у виска, венгры ополчились еще больше. И посягнули на сакральное для Киева соглашение об ассоциации.

Венгрия требует пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС: https://t.co/HB1VlO8R9d



Фото: Emeric Fohlen ZUMAPRESS. com / Globallookpress pic.twitter.com/dIt9yic8nj — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) October 10, 2017

Кроме того, по инициативе мадьяров языковая политика Украины стала предметом рассмотрения ПАСЕ. Здесь Петра Порошенко и украинскую делегацию ждало то, что СМИ окрестили «публичной поркой». Подавляющее большинство членов Ассамблеи резко осудило закон об образовании в связи с ущемлением прав национальных меньшинств.

Почему ПАСЕ приняла две негативных резолюции для Украины https://t.co/L8KaEYQALz — Николай Немчинов (@Kolyn261) October 12, 2017

Однако представители украинской делегации заговорили о рекомендательном статусе резолюции, хорошенько «покусав» ПАСЕ и его руководителей.

!!! Генсек Совета Европы убеждал поддаться на шантаж России - Арьев: https://t.co/SDZgw6qNKA — TUilenspiegel (@TUilenspiegel) October 10, 2017

Возвращение сложного ребенка

Говоря по правде, логика поведения Киева здесь непонятна. Вся «философия» украинской геополитики строится на «окончательном прощай Российской Империи» и «возвращении в европейскую семью». Вернулись, и давай хамить старшим. Куда это годится?

Так или иначе, Венгрия не получила повода для смягчения своей позиции. Петр Сийярто прибыл в Ужгород, чтобы пообщаться с местным населением.

https://t.co/2ILvWbZomB Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приехал на украинское Закарпатье, встретился с местными венграми… — Вовочка (@Vovsu) October 10, 2017

Просьбу Павла Климкина поучаствовать в этой встрече глава венгерского МИД отклонил.

Он отметил, что общаться с жителями Закарпатья нужно было до принятия скандального закона, а не постфактум.

Глава МИД Венгрии Сийярто демонстративно отказался от встречи с Климкиным https://t.co/sWBwHXS3Yb — Borbhas Misteryo (@Mr_Misteryo) October 10, 2017

Еще одним явно недружественным шагом стала акция «Самоопределение Закарпатья», проведенная у посольства Украины в «Париже на Дунае», то есть в Будапеште.

МИД Венгрии анонсировал акцию «Самоопределение для Закарпатья» на 13 октября у посольства Украины в Будапеште. pic.twitter.com/eNaCjCNI27 — Свердловский НКВД (@SverdlovNKVD) October 12, 2017

Киев заявил протест, но снова не был услышан.

В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", несмотря на протесты Украины https://t.co/yrOdehBEwQ pic.twitter.com/l2GSlMWS39 — DW (на русском) (@dw_russian) October 14, 2017

Прямо скажем, выступление не поразило своими масштабами.

Плевать на Киев: В Будапеште провели акцию "Самоопределение для Закарпатья"



В Будапеште под посольством Украины пр https://t.co/OZdCLNoJZ7 pic.twitter.com/k9UnSir4NJ — АрхАНО (@Arh_ano) October 15, 2017

Тем не менее, лояльная реакция МИД Венгрии на подобное мероприятие — тревожный сигнал для Украины. В таких ситуациях принято делать тысячи оговорок о «безусловной поддержке территориальной целостности» и прочих благих принципах международного права.

Но сие не прозвучало. Павел Климкин даже заподозрил соседей в сепаратизме.

«Самоопределение для Закарпатья»: Киев выступил с серьёзным обвинением против Будапешта https://t.co/1EQDrm7eZh pic.twitter.com/r5uhiN4B4J — RT на русском (@RT_russian) October 12, 2017

Чего добивается Будапешт?

Термины «самоопределение» и «отделение» по своему содержанию не идентичны. Самоопределение действительно может быть реализовано путем определения способа государственного существования. Но в это понятие входит также и политическая, культурная автономия, не связанная с формальным выходом из состава государства.

Что именно имеет в виду Будапешт? Трудно сказать, пока с Климкиным никто не разговаривает… Но однозначно конфликт Украины и Венгрии подошел к опасной черте...