В Избранное

Сургут, 16 октября. Профессиональный клуб «Университет-Югра» может исчезнуть с баскетбольной карты России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе команды.

Клуб из Сургута столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, решить которые практически невозможно.

По словам главного тренера и генерального директора клуба Сергея Ольхова, на сегодняшний день только задолженность перед игроками и агентами составляет 20 миллионов рублей, сообщает URA.RU.

«Мы получили деньги только на поддержку. Смогли заплатить долг в федерацию баскетбола (РФБ — Прим.ред.)», — сообщил Ольхов.

Он отметил, что убеждать баскетболистов выступать бесплатно — крайне трудно. Лидеров клуб удержать не смог по этим же причинам.