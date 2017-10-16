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Спорт
«Университет-Югра» может исчезнуть с баскетбольной карты России
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    «Университет-Югра» может исчезнуть с баскетбольной карты России

    12:02  16 Октября 2017
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    «Университет-Югра» может исчезнуть с баскетбольной карты России

    Сургут, 16 октября. Профессиональный клуб «Университет-Югра» может исчезнуть с баскетбольной карты России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе команды.

    Клуб из Сургута столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, решить которые практически невозможно.

    По словам главного тренера и генерального директора клуба Сергея Ольхова, на сегодняшний день только задолженность перед игроками и агентами составляет 20 миллионов рублей, сообщает URA.RU.

    «Мы получили деньги только на поддержку. Смогли заплатить долг в федерацию баскетбола (РФБ — Прим.ред.)», — сообщил Ольхов.

    Он отметил, что убеждать баскетболистов выступать бесплатно — крайне трудно. Лидеров клуб удержать не смог по этим же причинам.

    «Ушел и Андрей Иванов, тоже один из лучших наших игроков тоже получил предложение достойное», — рассказал тренер.

    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #сургут #университет-югра
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