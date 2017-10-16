Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍
Происшествия
Авербух о внезапной смерти Марьянова: Как гром среди ясного неба
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Авербух о внезапной смерти Марьянова: Как гром среди ясного неба

    12:02  16 Октября 2017
    217

    Авербух о внезапной смерти Марьянова: Как гром среди ясного неба

    Москва, 16 октября. Внезапную смерть актера театра и кино Дмитрия Марьянова прокомментировал известный российский фигурист Илья Авербух. По его словам, новость о кончине артиста стала для него шоком и большой трагедией. 

    Фигурист отметил, что запомнит Марьянова как очень талантливого человека. 

    «Дима всегда предлагал очень много своих идей, он очень талантливый, органичный актер, — отметил Марьянов. — Очень интеллигентный, очень чуткий человек».

    «Эта новость — как гром среди ясного неба», — добавил он.

    Отметим, что Марьянов и Авербух вместе работали на телевизионном шоу «Ледниковый период».

    47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».

    Авербух о внезапной смерти Марьянова: Как гром среди ясного неба

    Автор: Тимур Румянцев
    #авербух #марьянов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48379

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67165

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        81926

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49455

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        146532
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        117
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        991
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        716
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        11372