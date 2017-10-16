Авербух о внезапной смерти Марьянова: Как гром среди ясного неба

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Москва, 16 октября. Внезапную смерть актера театра и кино Дмитрия Марьянова прокомментировал известный российский фигурист Илья Авербух. По его словам, новость о кончине артиста стала для него шоком и большой трагедией.

Фигурист отметил, что запомнит Марьянова как очень талантливого человека.

«Дима всегда предлагал очень много своих идей, он очень талантливый, органичный актер, — отметил Марьянов. — Очень интеллигентный, очень чуткий человек».

«Эта новость — как гром среди ясного неба», — добавил он.

Отметим, что Марьянов и Авербух вместе работали на телевизионном шоу «Ледниковый период».

47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».