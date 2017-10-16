Кризис, из которого он не вышел: размышления о смерти Марьянова режиссера «Нереального шоу»

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Печальная новость о безвременной кончине известного российского актера Дмитрия Марьянова вызвала волну сочувственных комментариев и у тех, кто его знал, и у многочисленных поклонников его таланта. В связи со смертью актера в Томске был отменен спектакль по пьесе «Нереальное шоу» в постановке Алексея Кирющенко, в котором Марьянов играл одну из главных ролей.

Федеральное агентство новостей побеседовало с актером, режиссером, сценаристом и продюсером Алексеем Кирющенко, который поставил не только «Нереальное шоу», но и является режиссером таких известных сериалов, как «Моя прекрасная няня», «Воронины», и других.

«У меня с Марьяновым не только спектакль был — это мой однокурсник, сосед, друг, — рассказал Алексей Кирющенко. — Я знаю его 30 лет, знаю все проблемы и горести, которые он сложно переживал. Последние годы — это такой печальный переход из героев-любовников в [амплуа] «отцы», «друзья» — это сложно по карьере. Так часто случается в актерской судьбе, поэтому это определенный такой кризис, из которого он не вышел, насколько я знаю. Последние два года мы с ним один спектакль выпустили, второй репетировали — «Адам и Ева». Когда-то он играл Адама, весной репетировал Люцифера. В общем, много было планов. Он приемной дочери всё сказки читал, хотел сделать детский спектакль, всё подбивал меня. Он постоянно мне звонил… а тут позвонил месяц назад просто так, почему-то стал признаваться… Такое впечатление было, что он прощался, не знаю, почему… Я вчера это вспомнил. Говорю — а чего ты звонил? «Да просто так, позвонил сказать, что ты такой вот есть…» Сейчас, анализируя, конечно, подобрать-то слов нельзя, естественно, [смерть] всегда вырывает неожиданно…».

Алексей Кирющенко рассказал, что они с Дмитрием Марьяновым были однокурсниками по Щучинском училищу и соседями.

«Воспоминания жизни… Я его знаю с 87го года, вместе поступили к Катину-Ярцеву на курс, это мой однокурсник. [Его] окна из окна у меня [были видны], поэтому [были] долгие встречи… Умер, фактически, брат…, умер родственник», — рассказал режиссер.

Несколько слов Кирющенко сказал и по поводу неофициальной версии, что Марьянов, предположительно, умер из-за оторвавшегося тромба.

«По поводу этого тромба — он мне показывал на ноге — доказывал, что успели заблокировать. [Его] жена говорила — давай-давай поедем, что-то сделаем, это год назад было. Ему всё сделали, поставили один блок или два, я вообще не понимаю, почему это произошло, сказали только вчера… Поэтому мысли буксуют…что тут говорить…», — сказал Алексей Кирющенко.

По словам Алексея Кирющенко, Дмитрий Марьянов был очень хорошим жизнелюбивым человеком и заслуженно пользовался всеобщей любовью.