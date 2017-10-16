Путин выразил восхищением талантом и стойкостью Хворостовского

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Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму известнейшему оперному певцу и народному артисту России Дмитрию Хворостовскому. Сегодня Хворостовскому исполняется 55 лет.

«Позвольте сердечно поздравить Вас с Днём рождения, выразить искреннее восхищение Вашим талантом, силой духа и стойкостью», — указано в тексте поздравления, опубликованного пресс-службой Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин отмечает «щедрое дарование, потрясающую работоспособности и безграничное уважение к слушателям», которые позволили Хворостовскому добиться вершин успеха.

В заключение поздравления президент пожелал Дмитрию Хворостовского здоровья, оптимизма, бодрого душевного настроя.