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Путин выразил восхищением талантом и стойкостью Хворостовского
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    Путин выразил восхищением талантом и стойкостью Хворостовского

    11:54  16 Октября 2017
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    Путин выразил восхищением талантом и стойкостью Хворостовского

    Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму известнейшему оперному певцу и народному артисту России Дмитрию Хворостовскому. Сегодня Хворостовскому исполняется 55 лет.

    «Позвольте сердечно поздравить Вас с Днём рождения, выразить искреннее восхищение Вашим талантом, силой духа и стойкостью», — указано в тексте поздравления, опубликованного пресс-службой Кремля.

    Путин выразил восхищением талантом и стойкостью Хворостовского

    В поздравительной телеграмме Путин отмечает «щедрое дарование, потрясающую работоспособности и безграничное уважение к слушателям», которые позволили Хворостовскому добиться вершин успеха. 

    В заключение поздравления президент пожелал Дмитрию Хворостовского здоровья, оптимизма, бодрого душевного настроя.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #хворостовский
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