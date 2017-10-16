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Общество
Финская журналистка об отношении к пенсионерам в России: Могут позволить себе больше других
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    Финская журналистка об отношении к пенсионерам в России: Могут позволить себе больше других

    12:25  16 Октября 2017
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    Финская журналистка об отношении к пенсионерам в России: Могут позволить себе больше других

    Москва, 16 октября. Финская журналистка Анна-Лена Лауре поделилась впечатлениями о жизни в России. Особое удивление у нее вызвало отношение россиян к пожилым людям.

    Иностранка обратила внимание на уважение, которое проявляют к пожилым людям в России. Она даже предположила, что тут пенсионерам можно все, так как к ним относятся даже слишком почтенно, передает портал «Открытая Россия».

    «Пожилые русские знают, что им позволено то, что не позволено молодым»,  — пишет Лауре.

    В качестве примера она приводит историю коллеги, к которой свекровь решила переехать на два месяца. Несмотря на дискомфорт, та готова принять пенсионерку, так как «все-таки она — мать моего мужа».

    Финская журналистка об отношении к пенсионерам в России: Могут позволить себе больше других

    Также иностранка обратила внимание, что пожилым людям в России всегда уступают место в общественном транспорте. А на их попытки завести в пути разговор (даже не всегда в дружелюбной форме) отвечают вежливо и снисходительно.

    «Пожилые люди проявляют какую-то безумную креативность, их больше не заботит, что думают окружающие, и они знают, что могут позволить себе больше других благодаря своему возрасту и богатому человеческому и жизненному опыту», — поясняет Лауре.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #пенсионер #отношение
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