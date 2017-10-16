Украинские сказки про «венгерский сепаратизм». Колонка Алексея Рылеева

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Вечером в пятницу, 13 октября, в Будапеште правая партия «Йоббик» провела митинг у посольства Украины, собрав около 150 протестующих против нового закона, предусматривающего постепенный запрет на обучение на языках национальных меньшинств в украинских школах. Итогом политики Петра Порошенко может стать новый Донбасс, но уже на западе Украины.

Надо сказать, что к социальному взрыву дело шло уже давно, и законопроект об образовании лишь подтолкнул его. Летом-осенью 2014 года я не раз общался с приезжавшими в Москву представителями «Йоббика», в том числе с лидером партии Габором Воной. Они недвусмысленно давали понять — ситуация в Закарпатье, где украинские националисты несколько раз (последний — не далее как в марте 2014 года) пытались разрушить знаменитый памятник переселению венгров в IX веке — их беспокоит. И реакция этой партии, которую поддержали в 2014 году на выборах миллионы избирателей и которая создала третью по величине фракцию в парламенте Венгрии, будет жесткой.

Реакция на Украине была следующей. Депутатке Европарламента и одному из лидеров «Йоббика» Кристине Морваи запретили въезд в страну. 13 марта 2016 года по улицам Ужгорода националисты из «Закарпатской сечи» (существующее с 2010 года в области праворадикальное объединение, входившее в 2014-м в запрещенную в РФ организацию «Правый сектор», а ныне слившееся с «азовскими» структурами), «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) и Гражданского корпуса «Азов» провели шествие против «венгерских оккупационных деятелей». В ночь с 22 на 23 мая 2017 года националисты из «Братства» (организация также запрещена в РФ) Дмитрия Корчинского напали на лагерь венгерских активистов, установивших на въезде в Виноградовский и Береговский районы Закарпатской области бетонные стелы с приветствием на родном языке.

По поводу «венгерских оккупантов»: речь идет о том, что венгры исторически составляют абсолютное большинство (76,1% по последней переписи 2001 года) в Береговском районе Закарпатской области. Даже в советское время в школах здесь преподавали по-венгерски, выходили венгерские газеты и т.д. В 2003 году Украина подписала хартию Европейского союза о региональных языках, подтвердив это в 2012 году соответствующим законом, по которому в области или населенном пункте, где не менее 10% населения составляет национальное меньшинство, его язык официально используется наравне с украинским.

Все это вызывало крайнее раздражение у украинских националистов, ненавидевших венгров в Закарпатье не меньше, чем русских в Донбассе, Крыму или Харькове. Просто время для решающего удара было отложено на время войны на востоке страны, где, кстати, боевики «Закарпатской сечи» составили отдельную штурмовую бригаду. В свою очередь именно закарпатский «Правый сектор» славился крупнейшими в организации Яроша арсеналами.

Сейчас власти Украины по накатанной начали раскручивать страшилку про «венгерский сепаратизм». В пятницу, 13 октября, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала «112», что из-за решений поселковых советов украинские пограничники не контролируют 150 км границы с Венгрией, участки по которой принадлежат венграм либо цыганам (составляющим 4,1% населения Береговского района по переписи 2001 года). 11 октября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, отстаивая права венгров в Закарпатье, «Будапешт поддерживает сепаратизм». Намеки очень выразительные.

Так называемые добровольцы с опытом АТО уже пообещали вмешаться. «Был на Закарпатье. Проводил патриотическое учебное мероприятие для активистов, — заявил 8 июля этого года в Facebook лидер неонацистского объединения С14 Евгений Карась, воевавший в АТО в батальоне спецназа МВД «Гарпун». — Государство парализовано… Враг — венгерские шовинисты — засыпают наши земли деньгами. Вербуют предателей. Готовят плацдарм. Уже действуют подпольные военизированные отряды венгров на нашей территории, два раза в год тренируются вместе с венгерской армией. СБУ бессильна… Кроме националистов и АТОшников это всем безразлично. Но мы не отдадим своей земли. Если на Закарпатье полыхнет — туда стянутся все. Уже прорабатываем первые планирования». Риторика, как две капли воды похожая на подготовку АТО весной 2014 года в Донбассе…

1 Организация запрещена на территории РФ.