Экономисты подсчитали потери Евросоюза от антироссийских санкций по поручению ЕП

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Варшава, 16 октября. Бизнес-ресурс businessinsider.com.pl подсчитал потери, которые понесли страны Европейского союза из-за введения санкций против Российской Федерации. Издание приводит данные из доклада австрийского Института экономических исследований, который провел независимую оценку по поручению Европейского парламента.

По словам экономистов, с 2014 по 2016 годы экспорт из Европейского союза в Россию каждый год падал на 15,7%. Параллельно потери государств ЕС в связи с продовольственным эмбарго, введенного Россией, составили порядка 30 млрд евро.

Исследователи сообщили, что если в 2013 году сумма экспорта Евросоюза в РФ составляла 120 млрд евро, то к минувшему году из-за российских контрмер она снизилась до 72 млрд.

Российские власти ввели ответные санкции в августе 2014 года после введенных ограничений со стороны США, стран Евросоюза и ряда других государств.

Польша, по подсчетам австрийских специалистов, потеряла в указанный период примерно три миллиарда евро и заняла вместе с Великобританией второе место среди стран ЕС по абсолютной величине потерь из-за российских контрмер.

На первой строчке с огромным отрывом расположилась Германия, потерявшая от российских контрмер примерно 11 миллиардов евро, что составило более трети всех потерь Европейского союза.

Как отмечают экономисты, Польша шаг за шагом превращается из экспортера в покупателя, а из должника — в абсолютного банкрота.