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Экономика
Экономисты подсчитали потери Евросоюза от антироссийских санкций по поручению ЕП
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    Экономисты подсчитали потери Евросоюза от антироссийских санкций по поручению ЕП

    12:16  16 Октября 2017  /обновлено: 12:17  16 Октября 2017
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    Экономисты подсчитали потери Евросоюза от антироссийских санкций по поручению ЕП

    Варшава, 16 октября. Бизнес-ресурс businessinsider.com.pl подсчитал потери, которые понесли страны Европейского союза из-за введения санкций против Российской Федерации. Издание приводит данные из доклада австрийского Института экономических исследований, который провел независимую оценку по поручению Европейского парламента.

    По словам экономистов, с 2014 по 2016 годы экспорт из Европейского союза в Россию каждый год падал на 15,7%. Параллельно потери государств ЕС в связи с продовольственным эмбарго, введенного Россией, составили порядка 30 млрд евро. 

    Исследователи сообщили, что если в 2013 году сумма экспорта Евросоюза в РФ составляла 120 млрд евро, то к минувшему году из-за российских контрмер она снизилась до 72 млрд.

    Российские власти ввели ответные санкции в августе 2014 года после введенных ограничений со стороны США, стран Евросоюза и ряда других государств. 

    Экономисты подсчитали потери Евросоюза от антироссийских санкций по поручению ЕП

    Польша, по подсчетам австрийских специалистов, потеряла в указанный период примерно три миллиарда евро и заняла вместе с Великобританией второе место среди стран ЕС по абсолютной величине потерь из-за российских контрмер.

    На первой строчке с огромным отрывом расположилась Германия, потерявшая от российских контрмер примерно 11 миллиардов евро, что составило более трети всех потерь Европейского союза. 

    Экономисты подсчитали потери Евросоюза от антироссийских санкций по поручению ЕП

    Как отмечают экономисты, Польша шаг за шагом превращается из экспортера в покупателя, а из должника — в абсолютного банкрота.

    Пользователь Bronisław Korzeniowski в комментариях к статье написал, что невозможно усидеть на двух стульях одновременно: «Мир так устроен, что нельзя и рыбку съесть, и на саночках покататься. Приближается зима. Назло русским отморожу себе уши, чтобы они знали, что поляк может».

    Автор: Дана Балан
    #санкции #россия #великобритания #евросоюз #польша #ес #экономика #германия #контрмеры
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