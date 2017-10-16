«Уже скоро»: в конгрессе США рассказали, когда Украина получит летальное оружие

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Вашингтон, 16 октября. Член палаты представителей в конгрессе США Уилл Херд анонсировал скорое принятие решения по предоставлению летального оружия Украине.

«Чего ожидать от конгресса? Следует помнить, что было две страны, которым конгресс предоставил независимые ассигнования, — Израиль и Украина. В них предусмотрены $50 млн долларов на летальное оружие», — заявил Херд в интервью «Громадське».

Он добавил, что администрация президента Дональда Трампа пересмотрела позиции по многим вопросам. Тему предоставления летального оружия Украине поднимал министр обороны Джеймс Мэттис и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Сам Херд считает, что решение будет принято «уже скоро». В первую очередь, по словам сенатора, речь идет о переносных противотанковых ракетных комплексах «Джавелин», которые «нужны для обеспечения обороны Украины».

Ранее начальник украинского Генштаба Виктор Муженко сообщил, что Киев передал Вашингтону список вооружений, которые хотела бы получить Украина. В частности, Киев просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы радиоэлектронной борьбы.