Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍
Украина
«Уже скоро»: в конгрессе США рассказали, когда Украина получит летальное оружие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Уже скоро»: в конгрессе США рассказали, когда Украина получит летальное оружие

    12:57  16 Октября 2017
    56

    В конгрессе США рассказали, когда Украина получит летальное оружие

    Вашингтон, 16 октября. Член палаты представителей в конгрессе США Уилл Херд анонсировал скорое принятие решения по предоставлению летального оружия Украине.

    «Чего ожидать от конгресса? Следует помнить, что было две страны, которым конгресс предоставил независимые ассигнования, — Израиль и Украина. В них предусмотрены $50 млн долларов на летальное оружие», — заявил Херд в интервью «Громадське».

    Он добавил, что администрация президента Дональда Трампа пересмотрела позиции по многим вопросам. Тему предоставления летального оружия Украине поднимал министр обороны Джеймс Мэттис и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    Сам Херд считает, что решение будет принято «уже скоро». В первую очередь, по словам сенатора, речь идет о переносных противотанковых ракетных комплексах «Джавелин», которые «нужны для обеспечения обороны Украины».

    Ранее начальник украинского Генштаба Виктор Муженко сообщил, что Киев передал Вашингтону список вооружений, которые хотела бы получить Украина. В частности, Киев просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы радиоэлектронной борьбы.

     

    Автор: Дима Оленин
    #сша #украина #летальное оружие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48379

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67165

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        81926

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49455

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        146532
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        119
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        994
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        718
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        11374