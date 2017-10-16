Структуры «Ростеха» подали встречный иск к Siemens по крымским турбинам

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Москва, 16 октября. Входящий в «Ростех» «Технопромэкспорт» намерен подать встречный иск в суд к немецкой компании Siemens с требованием признать недействительной часть сделки по поставках турбин в Крым, сообщили во время заседания Арбитражного суда Москвы.

Структуры «Ростеха» ОАО «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт» и ООО «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспор» подают встречный иск к Siemens.

«Мы просим признать недействительной часть сделки между «Сименс технологии газовых турбин» и «Технопромэкспортом», — цитирует источники ТАСС.

Отметим, «Сименс технологии газовых турбин» являет совместным предприятием Siemens и «Силовых машин».

В настоящее время в суде объявлен перерыв на 30 минут, за которые представители «Сименс технологии газовых турбин» должны ознакомиться со встречным иском, передает «Инфоректор».