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Украина
Украина не смогла получить очередной транш МВФ
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    Украина не смогла получить очередной транш МВФ

    12:09  16 Октября 2017
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    Украина не смогла получить очередной транш МВФ

    Киев, 16 октября. Украинский министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина не смогла договориться с МВФ о получении очередного транша. Несмотря на это, власти Украины все же рассчитывают получить транш к концу 2017 года.

    «Мы ожидаем транш до конца года», — сказал Данилюк в воскресенье журналистам на брифинге в Вашингтоне после переговоров с руководством МВФ.

    По его словам, именно от договоренностей по цене на газ для населения будет зависеть получение кредита.

    «Мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы, переговоры продолжаются», — добавил Данилюк, передает агентство «Дни.Ру».

    Напомним, 28 сентября представитель МВФ Уильям Мюррей заявил, что пенсионная реформа на Украине является одним из ключевых условий для выделения Киеву очередного транша от Международного валютного фонда.

    Представитель МВФ Джерри Райс также сообщал, что для получения очередного транша размером 2 миллиарда долларов Украине необходимо выполнить ряд условий.


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #мвф #транш
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