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Общество
Глава госкомитета по делам национальностей Крыма уходит в отставку
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    Глава госкомитета по делам национальностей Крыма уходит в отставку

    11:22  16 Октября 2017
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    Глава госкомитета по делам национальностей Крыма уходит в отставку

    Симферополь, 16 октября. Председатель государственного комитета по делам национальностей республики Крым Заур Смирнов подал в отставку.

    Источник в правительстве Крыма подтвердил эту информацию РИА Новости. Стало известно, что причины увольнения Смирнова должен прояснить в ближайшее время глава республики Сергей Аксенов.

    Напомним, что Заур Смирнов работал в должности начальника управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета на протяжении 14 лет. С весны 2014 года он возглавлял Госкомитет Республики по делам межнациональных отношений.

    Автор: Алексей Громов
    #отставка #крым #смирнов
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