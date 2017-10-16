Глава госкомитета по делам национальностей Крыма уходит в отставку

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Симферополь, 16 октября. Председатель государственного комитета по делам национальностей республики Крым Заур Смирнов подал в отставку.

Источник в правительстве Крыма подтвердил эту информацию РИА Новости. Стало известно, что причины увольнения Смирнова должен прояснить в ближайшее время глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, что Заур Смирнов работал в должности начальника управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета на протяжении 14 лет. С весны 2014 года он возглавлял Госкомитет Республики по делам межнациональных отношений.