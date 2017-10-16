Сирия и Россия обсудят взаимовыгодные проекты на форуме в Ялте: почему Дамаску не стоит ждать помощи от Евросоюза

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Сопредседатель оргкомитета VI Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил журналистам, что представители Сирии и России намерены обсудить в рамках мероприятия сценарии послевоенного развития САР.

«Россия может вкладываться в послевоенную реконструкцию Сирии. Речь идет о взаимовыгодных проектах. Такую же готовность выражает и Евросоюз, но он увязывает свои вложения с уходом с поста президента Башара Асада. То есть помощи от Европы Дамаску ждать пока явно не стоит», — объяснили источники в российских дипломатических кругах».

Напомним, что некоторое время назад верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини, заявляла, что ЕС весной будущего года в Брюсселе проведет конференцию по вопросам оказания помощи в восстановлении Сирии:

«Следует оценить, как мы можем помочь народу Сирии преодолеть один из самых мрачных периодов их истории. Сирия должна найти путь выхода из конфликта. В апреле прошлого года на конференции в Брюсселе мы пообещали предоставить почти $10 млрд на помощь в восстановлении Сирии. Теперь настало время перейти от обещаний к их выполнению».

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что в настоящее время официальному Дамаску нет смысла взаимодействовать с Евросоюзом:

«Помощь Евросоюза и его экономическая политика настолько политизирована, что она ничего не имеет общего с экономическими интересами самого Евросоюза или отдельных стран, которые в него входят. Это видно и по его санкционной политике в отношении России, где ЕС также бьет и по интересам собственных предпринимателей. Если и получится какое-то взаимодействие с Евросоюзом, то не официальное, а с частными компаниями, которые будут действовать, может быть, не как субъекты стран Евросоюза, а через какие-то свои филиалы в других государствах и, в том числе, на Ближнем Востоке».

Эксперт считает, что заинтересованные лица в Евросоюзе найдут способы сотрудничества с сирийским правительством через систему создания совместных мероприятий на территории Сирии:

«Это будет так называемое государственно-частное партнерство, прежде всего, которое является одним из эффективных способов возрождения страны. Если сирийское правительство начнет именно государственно-частное партнерство, сам вопрос сотрудничества с государствами Евросоюза не будет иметь такое значение».

Другая ситуация обстоит в отношении России:

«Россия как традиционный партнер, как союзник для Сирии во всех сферах, не только военной, но и экономической, конечно, как государство будет оказывать помощь. Я считаю, что чем больше будет восстанавливаться сама экономика Сирии, тем более выгодным партнером для России она будет становиться. Безусловно, в этом случае и сам сирийский народ воспрянет. Тем более что он желает воспрянуть. Он соскучился уже по нормальной работе, по мирной трудовой деятельности. Я считаю, что это самое важное, и на это надо делать упор».

Восстановление экономики Сирии, по мнению эксперта, будет способствовать и мирному урегулированию:

«Нужно, чтобы различные виды сирийской оппозиции не продолжали военную деятельность с оружием в руках, а вовлекались в мирную трудовую деятельность и понимали, что это более для них выгодно».

Наш собеседник считает, что и в этом Россия может помочь:

«Здесь может быть использован опыт действий российских властей в Чечне, которые тоже делали ставку на вовлечение чеченцев после войны в трудовую и другие виды социальной деятельности: научную образовательную, культурную. Это способствовало урегулированию конфликта внутри Чечни. Я думаю, что этот опыт будет применен и в отношении Сирии».

Эксперт назвал в числе наиболее перспективных на сегодняшний день сирийско-российских проектов проекты в сельскохозяйственной сфере, производстве продуктов питания: