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Скажи, американец, в чем сила: Oxxxymiron «уронил Запад» после рэп-баттла с Dizaster
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    Скажи, американец, в чем сила: Oxxxymiron «уронил Запад» после рэп-баттла с Dizaster

    11:23  16 Октября 2017
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    Окс

    Лос-Анджелес (Калифорния, США), 16 октября. Российский рэпер Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron прокомментировал рэп-баттл с американским коллегой по цеху Баширом Ягами (Dizaster). 

    В своем микроблоге социальной сети Twitter россиянин написал о том, что он «роняет Запад».

    «Я роняю Запад, у», — написал он.

    Ранее он обратился к своему оппоненту со словами «We did it» (Мы сделали это).

    Напомним, рэп-поединок состоялся в Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination. Дуэль проходила без рефери на английском языке и продлилась примерно 60 минут.

    Российский рэп-исполнитель начал выступление цитатой из культовой киноленты Алексея Балабанова «Брат-2» — «Вот скажи, американец, в чем сила?». 

    По окончании рэп-баттла Dizaster написал, что россиянин был великолепен. 

     

    Автор: Дана Балан
    #музыка #рэп #лос-анджелес #oxxxymiron #рэп-баттл #dizaster
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