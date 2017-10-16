Скажи, американец, в чем сила: Oxxxymiron «уронил Запад» после рэп-баттла с Dizaster

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Лос-Анджелес (Калифорния, США), 16 октября. Российский рэпер Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron прокомментировал рэп-баттл с американским коллегой по цеху Баширом Ягами (Dizaster).

Я роняю Запад, у — Oxxxymiron (@norimyxxxo) October 16, 2017

В своем микроблоге социальной сети Twitter россиянин написал о том, что он «роняет Запад».

«Я роняю Запад, у», — написал он.

Ранее он обратился к своему оппоненту со словами «We did it» (Мы сделали это).

Напомним, рэп-поединок состоялся в Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination. Дуэль проходила без рефери на английском языке и продлилась примерно 60 минут.

Российский рэп-исполнитель начал выступление цитатой из культовой киноленты Алексея Балабанова «Брат-2» — «Вот скажи, американец, в чем сила?».

По окончании рэп-баттла Dizaster написал, что россиянин был великолепен.