Восстановление Сирии обсудят на Ялтинском международном экономическом форуме

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Ялта, 16 октября. Политики и предприниматели из Сирии и России смогут обсудить послевоенное восстановление САР и совместные инвестиционные проекты на шестом Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в апреле 2018 года. Тогда же, как отметил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров, могут быть заключены первые международные контракты.

Как отметили источники в российских дипломатических кругах, Россия готова вкладываться в послевоенное восстановление Сирии, не выставляя каких-то особых политических условий — в том время как Евросоюз, также выражавший готовность вкладывать деньги в Сирию, поставил условием уход президента Башара Асада с поста президента.

«На Ялтинском форуме мы намерены обсудить сценарии послевоенного восстановления Сирии, которую в дальнейшем будет разрабатывать экспертное сообщество ЯМЭФ, — рассказал газете «Известия» Назаров. — На полях форума также встретятся российские и сирийские предприниматели, которые обсудят перспективы реализации совместных проектов».

Представители Дамаска, выразившие намерение посетить ЯМЭФ, подчеркнули, что для них Россия является не только военным, но и экономическим партнером Сирии.