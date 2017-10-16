Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Грабитель украл с московского склада текстиль на 10 млн рублей
Общество
Мы, как летчики-испытатели, быстро горим: Пореченков прокомментировал смерть Марьянова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мы, как летчики-испытатели, быстро горим: Пореченков прокомментировал смерть Марьянова

    11:09  16 Октября 2017
    227

    Мы, как летчики-испытатели, быстро горим: Пореченков прокомментировал смерть Марьянова

    Москва, 16 октября. Российский актер Михаил Пореченков прокомментировал трагическую кончину Дмитрия Марьянова.

    «Настоящий пацан, настоящий мужик... Это человек, который посадил меня на мотоцикл. Я 20 лет на мотоцикле езжу благодаря Димке», — цитирует его слова телеканал РЕН ТВ.

    По словам актера, Марьянов всегда оставался замечательным человеком и коллегой на съемочной площадке.

    Пореченков также добавил, что «артисты, как летчики-испытатели, быстро горят». Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Марьянова.

    Мы, как летчики-испытатели, быстро горим: Пореченков прокомментировал смерть Марьянова

    Ранее газета «Известия» сообщала, что 47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».

    Напомним, что спектакль «Нереальное шоу» в Томске и Новосибирске отменили из-за смерти Марьянова.

    Автор: Дима Оленин
    #пореченков #марьянов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48159

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67111

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        81859

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49436

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        145652
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        647
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        11345
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        48149
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        45418