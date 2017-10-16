Мы, как летчики-испытатели, быстро горим: Пореченков прокомментировал смерть Марьянова

В Избранное

Москва, 16 октября. Российский актер Михаил Пореченков прокомментировал трагическую кончину Дмитрия Марьянова.

«Настоящий пацан, настоящий мужик... Это человек, который посадил меня на мотоцикл. Я 20 лет на мотоцикле езжу благодаря Димке», — цитирует его слова телеканал РЕН ТВ.

По словам актера, Марьянов всегда оставался замечательным человеком и коллегой на съемочной площадке.

Пореченков также добавил, что «артисты, как летчики-испытатели, быстро горят». Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Марьянова.

Ранее газета «Известия» сообщала, что 47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».

Напомним, что спектакль «Нереальное шоу» в Томске и Новосибирске отменили из-за смерти Марьянова.