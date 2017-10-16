Пьяный житель Коми снял на видео убийство кота в стиральной машине

В Избранное

Сыктывкар, 16 октября. В отношении жителя Коми, который убил кота в стиральной машине, снял видео и выложил в Сеть, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по региону.

Установлено, что данный 37-летний мужчина, предварительно злоупотребив спиртным, засунул кота своей девушки в стиральную машину и «постирал» его. При этом ухнитец снял на камеру мобильного телефона гибель животного. После этого он опубликовал видеозапись в соцсети.

Правоохранители также выяснили, что в январе 2017 года живодер освободился из мест лишения свободы, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что медведь, сбежавший из частного зоопарка, напал на пенсионера и своего хозяина в Воронежской области.