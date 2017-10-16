Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Грабитель украл с московского склада текстиль на 10 млн рублей
Происшествия
Пьяный житель Коми снял на видео убийство кота в стиральной машине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный житель Коми снял на видео убийство кота в стиральной машине

    11:17  16 Октября 2017
    58

    Пьяный житель Коми снял на видео убийство кота в стиральной машине

    Сыктывкар, 16 октября. В отношении жителя Коми, который убил кота в стиральной машине, снял видео и выложил в Сеть, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по региону.

    Установлено, что данный 37-летний мужчина, предварительно злоупотребив спиртным, засунул кота своей девушки в стиральную машину и «постирал» его. При этом ухнитец снял на камеру мобильного телефона гибель животного. После этого он опубликовал видеозапись в соцсети.

    Правоохранители также выяснили, что в январе 2017 года живодер освободился из мест лишения свободы, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

    Ранее сообщалось, что медведь, сбежавший из частного зоопарка, напал на пенсионера и своего хозяина в Воронежской области.

    Автор: Тимур Румянцев
    #коми
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48149

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67109

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        81858

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49436

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        145634
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        647
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        11345
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        48149
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        45418