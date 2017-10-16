Донбасс сегодня: в ДНР и ЛНР нарастает напряжение, ВСУ грабят украинских фермеров

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Донбасс, 16 октября. Количество обстрелов ДНР и ЛНР нарастает. ВСУ грабят мирных жителей. Истории украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки по территории 21 населенного пункта ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено 790 боеприпасов: танковых снарядов, мин различного калибра и гранат разных типов. Огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм, танков, штатных пушек БМП и БТР.

Кроме того, украинские силовики применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 48 раз.

Своего нет, возьмем чужое

В оперативном командовании ДНР сообщили о росте числа жалоб жителей подконтрольных Киеву территорий на военнослужащих ВСУ. В связи с крайне низким материально-техническим обеспечением, отсутствием должного финансирования и разворовыванием военного имущества на всех уровнях, военнослужащие ВСУ продолжают грабить местное население.

Показательный случай произошел в поселке Горняк к западу от Донецка. Солдаты из 128 отдельной горнопехотной бригады, которая дислоцируется в районе Горняка, изъяли трактор Т-25А у местного фермера. Мотив «защитников Донбасса» прост — нечем проводить инженерные работы на позициях.

Рука руку греет

Согласно предоставленной военными ДНР информации, в уже упомянутую 128 огпбр ВСУ была направлена комплексная комиссия с целью проведения служебных разбирательств и инспекционных проверок по фактам хищения военного имущества и бюджетных средств.

Но по итогам работы комиссии ни один офицер указанной бригады не был отстранен или привлечен к ответственности. Военный спикер ДНР Эдуард Басурин прокомментировал данную ситуацию: «Комиссия получила то, на что рассчитывала — то есть очередное «денежное вознаграждение. А тем временем близится время холодов, и голодные, замерзшие солдаты ВСУ, доведенные до отчаянья своим положением, продолжат отнимать у жителей Донбасса имущество, необходимое для выживания в зимний период».

Донбасс «в депрессии»

Накануне очередным информационным поводом для «самых объективных» украинских СМИ послужила публикация в социальной сети одного из «известных» украинских блогеров Семена Кабакаева. «Ждут Украину: известный блогер раскрыл истинные настроения жителей Донбасса», с такими заголовками вышли передовые интернет-издания и сайты украинских телеканалов в воскресенье.

В опубликованном тексте блогер указывает на некие обращения жителей ДНР и ЛНР, которые он в постоянном режиме принимает. При этом ни одного такого обращения не приводится. Но это не мешает ему озвучить первый вывод: «Каждый раз ситуация все хуже». Второй вывод, который делает блогер на основании «обращений» жителей Донбасса, а за ним и украинские СМИ, это желание, «чтобы Украина скорее вернулась». Странно, но российские и донецкие коллеги-журналисты постоянно проводят опросы, к примеру, жителей Донецка, и ни одного намека на желания возврата украинского суверенитета над Донбассом не было слышно, только негатив в адрес украинского режима и ВСУ.

Украинская журналистика стремительно деградирует. Бездоказательные обвинения в адрес политического руководства России, а также непризнанных республик Донбасса, являются нормой информационной повестки. А фейковые истории, изложенные украинскими «ньюсмейкерами», становятся топовыми в украинском сегменте Интерната и формируют ложное представление обычных украинцев о событиях, происходящих в Донбассе, а также разжигают ненависть между жителями некогда единого государства.