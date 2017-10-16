УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 самых популярных в России SUV

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Москва, 16 октября. УАЗ «Патриот» попал в десятку самых популярных в России автомобилей сегмента SUV.

Как стало известно, Ульяновский автомобильный завод в сентябре продал 4020 машин. Этот показатель на 4,7% ниже результатов прошлого года.

Однако, несмотря на снижение продаж, внедорожник УАЗ «Патриот» смог попасть в топ-10 самых популярных автомобилей России в сегменте SUV.

Всего с начала этого года года Ульяновскому автомобильному заводу удалось реализовать 28811 автомобилей. Специалисты отмечают, что это на 12,6% ниже показатель аналогичного периода прошлого года. На данный момент доля автопроизводителя на российском авторынке составляет 2,6%.

Ранее по итогам августа эксперты составили десятку самых популярных в России кроссоверов. В топ-10 вошли не только иномарки, но и УАЗ «Патриот» и LADA 4×4, передает Ura.Ru.