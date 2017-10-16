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Прощай, радуга: Киркоров опубликовал пост-прощание с актером Марьяновым
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    Прощай, радуга: Киркоров опубликовал пост-прощание с актером Марьяновым

    11:04  16 Октября 2017
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    Прощай, радуга: Киркоров опубликовал пост-прощание с актером Марьяновым

    Москва, 16 октября. Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров разместил на своей странице в социальной сети Instagram пост-прощание с актером Дмитрием Марьяновым.

    Эстрадный певец вспомнил о важнейшей для умершего артиста роли в киноленте «Выше радуги».

    «Прощай Радуга… Прощай Детство, навсегда... Вот теперь ты действительно выше Радуги...», — подписал сообщение Киркоров.

    Прощай, радуга: Киркоров опубликовал пост-прощание с актером Марьяновым

    Пользователи социальной сети также выразили соболезнования родным и близким внезапно ушедшего из жизни Марьянова.

    Ранее театральный спектакль «Нереальное шоу» в Томске и Новосибирске отменили в связи со смертью Марьянова.

    Напомним, российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. По предварительным данным, артисту резко стало плохо, друзья решили доставить его в больницу подмосковной Лобни, однако довезти до медицинского учреждения артиста не успели. 

    Автор: Дана Балан
    #актер #киркоров #марьянов
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