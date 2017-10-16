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ЦИК РФ получает обращения от россиян с просьбой считать их кандидатами в президенты
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    ЦИК РФ получает обращения от россиян с просьбой считать их кандидатами в президенты

    10:57  16 Октября 2017
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    ЦИК РФ получает обращения от россиян с просьбой считать их кандидатами в президенты

    Москва, 16 октября. ЦИК РФ получает по одному обращению в сутки от граждан с просьбой «считать их кандидатами в президенты», сообщила секретарь ведомства Майа Гришина.

    «К нам поступают, действительно, запросы граждан с просьбой, так сказать, считать их кандидатами в президенты. Довольно много, как минимум один в день, в среднем», — цитирует слова Гришиной агентство РИА Новости.

    Всем обратившимся разъясняется порядок выдвижения своей кандидатуры, который установлен Конституцией и законом РФ.

    Гришина также добавила, что чаще всего подобные сообщения приходят от людей, которые направляли письма в ЦИК в ходе предыдущей президентской кампании.

    Напомним, что очередные выборы президента России пройдут весной 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

    Возглавлявший Центризбирком в 2012 году Владимир Чуров рассказывал, что ведомство получает сообщения от граждан с просьбой зарегистрировать их кандидатами. Так, на выборы баллотировались «две императрицы, проживающие недалеко от Москвы» и «несколько представителей Господа Бога».

    Автор: Дима Оленин
    #цик #выборы-2018
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