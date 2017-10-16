Курсанты ВКС РФ пересели на учебные «самолеты-трансформеры»

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Борисоглебск, 16 октября. Летчики-инструкторы Борисоглебского учебного центра сумели превратить тренировочные самолеты Як-130 в «самолеты-трансформеры»: после незначительной доработки учебные самолеты смогли имитировать режимы полета фронтовых бомбардировщиков Су-34, а также истребителей Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29. Нововведение позволяет обучать курсантов пилотированию различных боевых машин, используя только Як-130.

Для того, чтобы внедрить нововведение, потребовалась установка дополнительных датчиков и обновление программного обеспечения — специальные алгоритмы позволяют «самолетам-трансформерам» существенно снизить затраты на обучение и почти не использовать в ходе обучения полноценные боевые машины.

Как рассказали газете «Известия» в Главкомате ВКС РФ, обучение в режиме имитации было внедрено весной этого года. Ранее этого не требовалось, поскольку приток курсантов в ВКС РФ был относительно невелик — однако успешная операция ВКС РФ в Сирии сделала хорошую рекламу и привлекла молодых людей в российскую авиацию.

Эксперты отмечают, что важнейшим достоинством Як-130 является невысокое потребление топлива и относительная простота технического обслуживания, что немаловажно с учетом растущего количества курсантов и часов летного обучения.